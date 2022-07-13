Ярославский вернулся в Украину и пообщался с менеджментом "Металлиста" – пресс-служба клуба

В релизе говорится, что 13 июля состоялась расширенная онлайн-конференция с участием Ярославского, вице-президента "Металлиста" Евгения Красникова, менеджмента клуба, тренеров и первой команды.

"Участники конференции обсудили ситуацию, в которой оказался футбольный клуб, и согласовали шаги, направленные на сохранение и дальнейшее развитие "Металлиста". Александр Ярославский, накануне приехавший в Украину, сказал: "Наша главная цель – сохранить клуб для Харькова и харьковчан. И все наши действия направлены на это", – говорится в релизе.

12 июля, ссылаясь на свои источники, о возвращении Ярославского в Украину написала "Украинская правда". По информации СМИ, он прибыл в пункт пропуска "Малый Березный" в Закарпатской области на границе со Словакией. Там он в присутствии адвоката встретился с представителями прокуратуры, сдал биологические образцы для ДНК-экспертизы и согласился прийти на допрос.