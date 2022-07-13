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Ярославский вернулся в Украину и пообщался с менеджментом "Металлиста" – пресс-служба клуба

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Пресс-служба клуба подтвердила, что Ярославский вернулся в Украину
Пресс-служба клуба подтвердила, что Ярославский вернулся в Украину
Фото: Александр Ярославский / Facebook

Бизнесмен Александр Ярославский 12 июля вернулся в Украину, подтвердила сегодня пресс-служба футбольного клуба "Металлист", президентом которого он является.

В релизе говорится, что 13 июля состоялась расширенная онлайн-конференция с участием Ярославского, вице-президента "Металлиста" Евгения Красникова, менеджмента клуба, тренеров и первой команды. 

"Участники конференции обсудили ситуацию, в которой оказался футбольный клуб, и согласовали шаги, направленные на сохранение и дальнейшее развитие "Металлиста". Александр Ярославский, накануне приехавший в Украину, сказал: "Наша главная цель – сохранить клуб для Харькова и харьковчан. И все наши действия направлены на это", – говорится в релизе.

12 июля, ссылаясь на свои источники, о возвращении Ярославского в Украину написала "Украинская правда". По информации СМИ, он прибыл в пункт пропуска "Малый Березный" в Закарпатской области на границе со Словакией. Там он в присутствии адвоката встретился с представителями прокуратуры, сдал биологические образцы для ДНК-экспертизы и согласился прийти на допрос. 

Контекст:

Ярославский покинул страну после резонансного ДТП. В ночь на 10 февраля в Харьковской области на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль насмерть сбил мужчину. Как сообщила "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, на месте ДТП нашли номера автомобиля из кортежа Ярославского.

Бизнесмен не подтвердил и не опроверг информацию о том, что в ДТП попал автомобиль из его кортежа, а также заявил, что его на месте происшествия не было – "спал дома". В компании Ярославского DCH заявили, что за рулем автомобиля был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании, он ночью направлялся в сторону Харькова для парковки авто.

В DCH сообщили, что Ярославский "в соответствии с ранее составленным графиком" 10 февраля вылетел чартерным рейсом по маршруту Харьков – Лондон, чтобы провести время с семьей.

В тот же день "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина, который пришел в полицию и сообщил, что был за рулем Mercedes из кортежа Ярославского, в момент ДТП находился в другом месте – в 30 км от места ДТП.

После ДТП с кортежем Ярославского министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.

Госбюро расследований 11 февраля открыло производство о попытке фальсификации дела. Правоохранители установили личность погибшего в ДТП с кортежем Ярославского, им оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области.

Ярославский 17 февраля прокомментировал расследование ДТП. Он считает, что "виновного уже назначили, а теперь подгоняют под это доказательную базу". Бизнесмен сообщил, что вернется в Украину и примет участие в следственных действиях, "как только позволит график".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Александр Ярославский, Металлист Харьков, граница, допрос, конференция, бизнесмен
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