"Срок за журналистскую деятельность в стране, где журналистика запрещена". В России корреспонденту "Коммерсанта" дали 22 года тюрьмы

Также ему назначили штраф 500 тыс. руб. (около $8 тыс.) и два года ограничения свободы после освобождения. Позже издание дополнило, что адвокаты журналиста обжаловали приговор.
Сафронова обвинили в работе на спецслужбы Чехии и Германии и передаче информации о поставках оружия России на Ближний Восток и в Африку. "Русская служба BBC" выяснила, что реальной причиной преследования Сафронова могла стать его статья, опубликованная 18 марта 2019 года в газете "Коммерсантъ" под заголовком "Су-35 укрепят египетскую силу" о поставке российских истребителей Египту.
Журналист отрицал все обвинения в работе на спецслужбы, заявляя, что не имел доступа к гостайне и в работе пользовался только открытыми данными. Проходящие по делу свидетели – коллеги Сафронова и сотрудники оборонных предприятий – в суде не подтвердили, что передавали ему секретные данные.
Основатель российской правозащитной организации "Агора" Павел Чиков написал в Telegram, что "не нашел приговоров по делам о госизмене со сроками больше 20 лет". По его словам, в РФ по делам о госизмене "сроки всегда были большие", но в последнее время началась "заметная тенденция" роста.
"Ивану Сафронову наказание назначено совершенно изуверское, демонстративно жестокое, соответствующее нынешним реалиям России", – пишет Чиков.
Журналист независимого издания "Холод" Дмитрий Нюберг написал в Twitter, что наказание, примененное к Сафронову, сравнимо с тем, которое получают серийные убийцы.
"Это срок за осуществление журналистской деятельности в стране, где журналистика запрещена", – говорится в его сообщении.
Как вы думаете, Сафронов кого-то убил? Судя по сроку, человек десять, не меньше.— НЮБЕРГ * (@nybergdm) September 5, 2022
Но нет.
Это срок за осуществление журналистской деятельности в стране, где журналистика запрещена. https://t.co/N5nwHkz3yZ
Сафронова арестовали в июле 2020 года в Москве. В ФСБ России его обвинили в работе на "одну из спецслужб НАТО".
Его обвинили в том, что в 2012 году он был завербован европейскими спецслужбами, а в 2017 году "через интернет передал разведке Чехии секретные сведения о военном сотрудничестве России с ближневосточной и африканской странами". Разведка Чехии, по версии обвинения, действовала под руководством США. В министерстве иностранных дел Чехии отказались комментировать эту информацию.
Адвокаты Сафронова заявляли, что отказались подписывать документ о неразглашении данных следствия. От сделки со следствием он отказался.
13 июля 2020 года Сафронову предъявили обвинение в госизмене.