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"Срок за журналистскую деятельность в стране, где журналистика запрещена". В России корреспонденту "Коммерсанта" дали 22 года тюрьмы

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Причиной преследования Сафронова могла стать его статья, опубликованная 18 марта 2019 года под заголовком "Су-35 укрепят египетскую силу"
Причиной преследования Сафронова могла стать его статья, опубликованная 18 марта 2019 года под заголовком "Су-35 укрепят египетскую силу"
Фото ЕРА

Московский городской суд 5 сентября приговорил журналиста Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене, об этом сообщает "Медуза".

Также ему назначили штраф 500 тыс. руб. (около $8 тыс.) и два года ограничения свободы после освобождения. Позже издание дополнило, что адвокаты журналиста обжаловали приговор.

Сафронова обвинили в работе на спецслужбы Чехии и Германии и передаче информации о поставках оружия России на Ближний Восток и в Африку. "Русская служба BBC" выяснила, что реальной причиной преследования Сафронова могла стать его статья, опубликованная 18 марта 2019 года в газете "Коммерсантъ" под заголовком "Су-35 укрепят египетскую силу" о поставке российских истребителей Египту. 

Журналист отрицал все обвинения в работе на спецслужбы, заявляя, что не имел доступа к гостайне и в работе пользовался только открытыми данными. Проходящие по делу свидетели – коллеги Сафронова и сотрудники оборонных предприятий – в суде не подтвердили, что передавали ему секретные данные. 

Основатель российской правозащитной организации "Агора" Павел Чиков написал в Telegram, что "не нашел приговоров по делам о госизмене со сроками больше 20 лет". По его словам, в РФ по делам о госизмене "сроки всегда были большие", но в последнее время началась "заметная тенденция" роста.

"Ивану Сафронову наказание назначено совершенно изуверское, демонстративно жестокое, соответствующее нынешним реалиям России", – пишет Чиков.

Журналист независимого издания "Холод" Дмитрий Нюберг написал в Twitter, что наказание, примененное к Сафронову, сравнимо с тем, которое получают серийные убийцы. 

"Это срок за осуществление журналистской деятельности в стране, где журналистика запрещена", – говорится в его сообщении.


Контекст:

Сафронова арестовали в июле 2020 года в Москве. В ФСБ России его обвинили в работе на "одну из спецслужб НАТО".

Его обвинили в том, что в 2012 году он был завербован европейскими спецслужбами, а в 2017 году "через интернет передал разведке Чехии секретные сведения о военном сотрудничестве России с ближневосточной и африканской странами". Разведка Чехии, по версии обвинения, действовала под руководством США. В министерстве иностранных дел Чехии отказались комментировать эту информацию.

Адвокаты Сафронова заявляли, что отказались подписывать документ о неразглашении данных следствия. От сделки со следствием он отказался.

13 июля 2020 года  Сафронову предъявили обвинение в госизмене.

Теги: Россия, приговор, свобода слова, госизмена, гостайна, Иван Сафронов
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