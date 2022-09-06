"Срок за журналистскую деятельность в стране, где журналистика запрещена". В России корреспонденту "Коммерсанта" дали 22 года тюрьмы

Также ему назначили штраф 500 тыс. руб. (около $8 тыс.) и два года ограничения свободы после освобождения. Позже издание дополнило, что адвокаты журналиста обжаловали приговор.

Сафронова обвинили в работе на спецслужбы Чехии и Германии и передаче информации о поставках оружия России на Ближний Восток и в Африку. "Русская служба BBC" выяснила, что реальной причиной преследования Сафронова могла стать его статья, опубликованная 18 марта 2019 года в газете "Коммерсантъ" под заголовком "Су-35 укрепят египетскую силу" о поставке российских истребителей Египту.

Журналист отрицал все обвинения в работе на спецслужбы, заявляя, что не имел доступа к гостайне и в работе пользовался только открытыми данными. Проходящие по делу свидетели – коллеги Сафронова и сотрудники оборонных предприятий – в суде не подтвердили, что передавали ему секретные данные.

Основатель российской правозащитной организации "Агора" Павел Чиков написал в Telegram, что "не нашел приговоров по делам о госизмене со сроками больше 20 лет". По его словам, в РФ по делам о госизмене "сроки всегда были большие", но в последнее время началась "заметная тенденция" роста.

"Ивану Сафронову наказание назначено совершенно изуверское, демонстративно жестокое, соответствующее нынешним реалиям России", – пишет Чиков.

Журналист независимого издания "Холод" Дмитрий Нюберг написал в Twitter, что наказание, примененное к Сафронову, сравнимо с тем, которое получают серийные убийцы.

"Это срок за осуществление журналистской деятельности в стране, где журналистика запрещена", – говорится в его сообщении.

Как вы думаете, Сафронов кого-то убил? Судя по сроку, человек десять, не меньше.



Но нет.



Это срок за осуществление журналистской деятельности в стране, где журналистика запрещена. https://t.co/N5nwHkz3yZ — НЮБЕРГ * (@nybergdm) September 5, 2022



