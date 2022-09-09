Фейгин: Мишустина в российских кругах власти рассматривают как фигуру, которая может прекратить войну и весь этот адище

Об этом он заявил в ответ на реплику, что в окружении Путина есть "умные, циничные, продуманные люди, которые не могут не осознавать, что происходит и что будет происходить завтра".

"Они в том состоянии, в которое попали после начала этой войны. Для многих это реально было неожиданно", – отметил Фейгин.

По его мнению, главные критики войны в окружении Путина – российские олигархи, они же "главные потерпевшие" в этой ситуации.

"Что касается властного класса как такового: понятно, в нем есть крыло силовое, есть крыло экономическое. Экономическое – тоже не то что не в восторге, а просто даже в состоянии охеревания, потому что правительству во главе с [Михаилом] Мишустиным, конечно, это все тоже не надо. Во всяком случае им бы хотелось не нести ответственность за военную операцию. Хотелось бы. Может, это и не получится, но хотелось бы. А как в этой ситуации себя повести, они не знают толком. Мишустин – это такая фигура, которую сейчас обсуждают в кругах власти в качестве... Он же формально даже может быть врио в случае отставки Путина или его смерти. Поэтому он рассматривается как фигура, которая может прекратить войну и весь этот адище", – добавил он.

Среди силовиков, по оценке Фейгина, есть такие, кто "совершенно точно поддерживает" происходящее, есть "часть сомневающихся" и "есть те, которые хотели бы чужими руками это все изменить".

В числе последних, говорит Фейгин, – представители российского генштаба и минобороны, так как они понимают: "выиграть нельзя, а ответственность нести им".

"То есть не то чтобы они против убийств и всего этого варварства, которое творится, а так, чтобы не пострадать в результате этого всего то ли от одних, то ли от других. Это, безусловно, какая-то часть минобороны, которая хотела бы эту ситуацию либо завести в тупик совсем, сказав: "Ну все, мы сделать больше ничего не можем. Ну все как бы. Там западное вооружение, весь мир с нами воюет, потому нужно что-то завершать из того, что мы делаем", – ну и, может быть, я не исключаю, какая-то часть внутри аппарата спецслужб тоже понимает, что чем дальше они в это все двигаются, тем ближе конец самый чудовищный, возможно. И не потому, что произойдет революция и всех поставят к стенке, а вот если какая-то часть аппарата выиграет, она же расстреляет вторую часть аппарата, посадит, отнимет..." – продолжил он.

Фейгин: Я верю, что у Путина есть двойники оперативные: так, чтобы, если кого-то убьют, то не его. Читайте полную версию интервью

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