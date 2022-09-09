Пугачев: Теоретически Путин может применить ядерное оружие, практически – нет. Он – не диктатор уровня Гитлера, который приказал – и все исполнится

Даже если Путин отдаст приказ о применении ядерного оружия, не факт, что он будет исполнен, считает Пугачев Фото: EPA

"Вроде как бы оно (ядерное оружие. – "ГОРДОН") есть, "мы – ядерная держава"... "Мы" – я имею в виду Россию. Но имеется в виду, что как "вторая армия в мире". Вот из этой же оперетты", – отметил бывший друг Путина.

Он считает, что президент страны-оккупанта теоретически ядерное оружие применить может, а практически – нет.

"Понимаете, дело в том, что применение ядерного оружия, тем более тактического ядерного оружия, – это для Путина все равно, что взорвать атомную станцию в России. Даже не в Украине", – пояснил Пугачев.

Еще одно обстоятельство, которое может помешать российского лидеру применить ядерное оружие, – меркантильность его окружения, считает бывший банкир.

"Во-первых, Путин – не диктатор уровня Гитлера, который может приказать – и просто все исполнится. Мы же понимаем, что это кланы, это деньги. Это не Советский Союз. Это страна, где основной идеей и основной мечтой было накопить денег, украсть денег, заработать денег – и уехать куда-нибудь на Запад, пожить", – считает он

Эти настроения в путинском окружении, по мнению экс-банкира, никуда не делись в том смысле, что "вы же не можете резко повернуть, несмотря на то, что происходит эта история в мире: там, визы, санкции и так далее".

"Просто если вы нацелились на это... Вы представьте: команда Путина... А я знаю просто персонально каждого лично. Они пришли с расчетом максимум на четыре года. Вот именно с этой целью: заработать денег – и куда-нибудь свалить", – отметил Пугачев.

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью

ВИДЕО