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Пугачев: Теоретически Путин может применить ядерное оружие, практически – нет. Он – не диктатор уровня Гитлера, который приказал – и все исполнится

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Даже если Путин отдаст приказ о применении ядерного оружия, не факт, что он будет исполнен, считает Пугачев
Даже если Путин отдаст приказ о применении ядерного оружия, не факт, что он будет исполнен, считает Пугачев
Фото: EPA

Окружение резидента России Владимира Путина может саботировать приказ о применении ядерного оружия. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал живущий во Франции бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев.

"Вроде как бы оно (ядерное оружие. – "ГОРДОН") есть, "мы – ядерная держава"... "Мы" – я имею в виду Россию. Но имеется в виду, что как "вторая армия в мире". Вот из этой же оперетты", – отметил бывший друг Путина.

Он считает, что президент страны-оккупанта теоретически ядерное оружие применить может, а практически – нет.

"Понимаете, дело в том, что применение ядерного оружия, тем более тактического ядерного оружия, – это для Путина все равно, что взорвать атомную станцию в России. Даже не в Украине", – пояснил Пугачев.

Еще одно обстоятельство, которое может помешать российского лидеру применить ядерное оружие, – меркантильность его окружения, считает бывший банкир.

"Во-первых, Путин – не диктатор уровня Гитлера, который может приказать – и просто все исполнится. Мы же понимаем, что это кланы, это деньги. Это не Советский Союз. Это страна, где основной идеей и основной мечтой было накопить денег, украсть денег, заработать денег – и уехать куда-нибудь на Запад, пожить", – считает он

Эти настроения в путинском окружении, по мнению экс-банкира, никуда не делись в том смысле, что "вы же не можете резко повернуть, несмотря на то, что происходит эта история в мире: там, визы, санкции и так далее".

"Просто если вы нацелились на это... Вы представьте: команда Путина... А я знаю просто персонально каждого лично. Они пришли с расчетом максимум на четыре года. Вот именно с этой целью: заработать денег – и куда-нибудь свалить", – отметил Пугачев.

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В конце февраля, вскоре после открытого вторжения России в Украину, президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

Президент США Джо Байден в ответ назвал эти заявления безответственными.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, среди них – акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось бы существование страны. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что любой исход войны против Украины – не повод для применения ядерного оружия РФ.

1 августа Байден заявил, что США готовы вести новые переговоры с Россией о контроле над ядерным оружием.

Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия. По его мнению, должны быть превентивные санкции в связи с угрозой применения такого оружия.

Второй президент Украины Леонид Кучма считает реальным риск применения Россией против Украины тактического ядерного оружия.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Леонид Кучма, НАТО, ядерное оружие, угрозы, война России против Украины, Сергей Пугачев, российские оккупанты
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