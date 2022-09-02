"Все зашло слишком далеко – возврата нет". Невзоров допустил применение Россией ядерного оружия

Ненависть – это единственный правильный сейчас ход и путь для Путина (на фото), считает Невзоров Фото: EPA

"Сейчас невозможно с уверенностью утверждать, что деградация, разворованность, бредовость, отсталость, устарелость, смерть науки вот не разрушили и не заржавили тот самый хваленый ядерный щит. Ведь, в конце концов, ядерный щит – это тоже часть системы, а система-то сгнила полностью", – сказал Невзоров.

По его мнению, ситуация с бомбами, скорее всего, прояснится "опытным путем" – "такая возможность у всех представится".

"Все зашло слишком далеко – возврата нет. Есть, понятное дело, в России иллюзия государственной жизни. Бормочет [президент РФ Владимир] Путин какие-то очередные глупости про какие-то адаптационные центры, про какие-то поддержки инициатив, референдумы, однополярные модели, заседают эти путинские дуболомы... Это все – такая буря в стакане мочи, – отметил Невзоров. – И вот Путину для того, чтобы хоть сколько-то еще протянуть, остается только одно сейчас: это раскалять саму Россию, поднимая в ней градус ненависти ко всему живому… Потому что ненависть – это единственный правильный сейчас ход и путь для Путина".

По словам Невзорова, температура ненависти в России приблизилась уже к температуре Планка.

"И никакая жалость, понятное дело, в таких температурах уже не выживает. Ни к себе, ни к окружающим", – резюмировал российский публицист.

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