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Гутерриш призвал мир навсегда отказаться от ядерного оружия

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Гутерриш заявил, что наш мир достаточно долго был заложником ядерного оружия
Гутерриш заявил, что наш мир достаточно долго был заложником ядерного оружия
Фото: EPA

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 29 августа в своем Twitter призвал мир навсегда отказаться от ядерного оружия.

Гутерриш заявил, что наш мир достаточно долго был заложником ядерного оружия.

"Эти устройства смерти не гарантируют ни победы, ни безопасности. По замыслу их единственным результатом является разрушение. Давайте обеспечим прекращение испытаний навсегда и отправим ядерное оружие в историю – раз и навсегда", – написал он.

Контекст:

В докладе, опубликованном в июне Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира, утверждалось, что все девять стран мира, обладающие ядерным оружием, в последнее время начинают активно модернизировать свой арсенал, что может привести к новому витку гонки вооружений в ближайшее десятилетие.

Более 90% существующих в мире ядерных боеголовок приходятся на Россию (4437 боеголовок) и США (3708). Также интенсивно развивает свою ядерную программу Китай. От ядерных испытаний не отказалась Северная Корея.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: ООН, ядерное оружие, Антониу Гутерриш
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