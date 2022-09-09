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Северная Корея фактически провозгласила себя ядерным государством

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Ядерная политика КНДР становится "необратимой"
Ядерная политика КНДР становится "необратимой"
Фото: ЕРА

Правительство Северной Кореи приняло "Закон о политике в сфере ядерных сил", который позволяет наносить превентивный ядерный удар в случае, "если система управления национальными ядерными силами находится под угрозой нападения со стороны враждебных сил". Об этом 9 сентября сообщило AFP в Twitter.

Тем самым страна фактически провозгласила себя ядерным государством.

Согласно новому закону, ядерная политика страны становится "необратимой". В законе указывается, что применение ядерного оружия предусмотрено в случае угрозы для страны, нападения на руководство или в случае попытки врага победить в войне.

Лидер страны Ким Чен Ын заявил 8 сентября, что Северная Корея никогда не откажется от ядерного оружия, поскольку оно необходимо для того, чтобы противостоять США, сообщило 9 сентября агентство Associated Press.

Контекст:

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд других стран, ограничительные меры неоднократно расширялись. При этом наблюдатели ООН регулярно сообщали, что КНДР продолжает совершенствовать свои программы и нарушать санкции.

В 2018–2019 годах лидер Северной Кореи провел несколько раундов переговоров с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, на которых обсуждалось ядерное разоружение КНДР и прекращение Пхеньяном разработки баллистических ракет. Однако переговоры зашли в тупик после того, как Ким Чен Ын потребовал отмены санкций в отношении его страны в ответ на частичное свертывание Пхеньяном ядерной программы. Впоследствии КНДР возобновила ракетные испытания.

11 января 2022 года Северная Корея провела испытания баллистической ракеты, которую называет гиперзвуковой, и отчиталась о ее успешном испытательном запуске "в полевых условиях" и в присутствии главы государства Ким Чен Ына.

12 января государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США ввели санкции еще против восьми физических и юридических лиц, связанных с ракетной программой Северной Кореи, в том числе в отношении российской фирмы "Парсек" и российского гражданина Романа Алара.

14 января власти КНДР сообщили, что запустили две ракеты с поезда.

27 января Северная Корея запустила, предположительно, две баллистические ракеты малой дальности у восточного побережья Корейского полуострова, а 30 января сообщила о седьмых ракетных испытаниях с начала года. 

В конце июля Ким Чен Ын предупредил, что готов использовать ядерное оружие в потенциальных конфликтах с США и Южной Кореей.

Теги: КНДР, оружие, Ким Чен Ын, ядерное оружие, Северная Корея, Twitter, правительство, нападение, угрозы, закон, ядерный удар, AFP, власти
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