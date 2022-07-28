Ким Чен Ын предупредил, что готов использовать ядерное оружие в потенциальных конфликтах с США и Южной Кореей

Страны-соперники толкают Корейский полуостров на грань войны, заявил он, выступая перед ветеранами на праздновании годовщины окончания войны 1950–1953 годов.
По его словам, вооруженные силы КНДР готовы отреагировать на любой кризис, а силы сдерживания ядерной войны могут "мобилизовать свою абсолютную мощь в соответствии со своей миссией", цитирует агентство.
Во время выступления лидер КНДР также обвинил США в "демонизации" Пхеньяна за его "рутинную военную деятельность", в то время как США и Южная Корея регулярно проводят совместные военные учения.
АР отмечает, что, несмотря на участившиеся угрозы ядерным оружием, эксперты считают маловероятным его использование против превосходящей армии США и их союзников.
Вместе с тем министерство обороны Южной Кореи заявило, что продолжит наращивать армию и оборонное сотрудничество с США, чтобы справиться с растущими ядерными угрозами со стороны КНДР, добавляет агентство.
С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд других стран, ограничительные меры неоднократно расширялись. При этом наблюдатели ООН регулярно сообщали, что КНДР продолжает совершенствовать свои программы и нарушать санкции.
В 2018–2019 годах лидер Северной Кореи провел несколько раундов переговоров с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, на которых обсуждалось ядерное разоружение КНДР и прекращение Пхеньяном разработки баллистических ракет. Однако переговоры зашли в тупик после того, как Ким Чен Ын потребовал отмены санкций в отношении его страны в ответ на частичное свертывание Пхеньяном ядерной программы. Впоследствии КНДР возобновила ракетные испытания.
11 января 2022 года Северная Корея провела испытания баллистической ракеты, которую называет гиперзвуковой, и отчиталась о ее успешном испытательном запуске "в полевых условиях" и в присутствии главы государства Ким Чен Ына.
12 января государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США ввели санкции еще против восьми физических и юридических лиц, связанных с ракетной программой Северной Кореи, в том числе в отношении российской фирмы "Парсек" и российского гражданина Романа Алара.
14 января власти КНДР сообщили, что запустили две ракеты с поезда.
27 января Северная Корея запустила, предположительно, две баллистические ракеты малой дальности у восточного побережья Корейского полуострова, а 30 января сообщила о седьмых ракетных испытаниях с начала года.