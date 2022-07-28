Ким Чен Ын предупредил, что готов использовать ядерное оружие в потенциальных конфликтах с США и Южной Кореей

Лидер КНДР обвинил США в демонизации Северной Кореи за ее "рутинную военную деятельность" Фото: ЕРА

Страны-соперники толкают Корейский полуостров на грань войны, заявил он, выступая перед ветеранами на праздновании годовщины окончания войны 1950–1953 годов.

По его словам, вооруженные силы КНДР готовы отреагировать на любой кризис, а силы сдерживания ядерной войны могут "мобилизовать свою абсолютную мощь в соответствии со своей миссией", цитирует агентство.

Во время выступления лидер КНДР также обвинил США в "демонизации" Пхеньяна за его "рутинную военную деятельность", в то время как США и Южная Корея регулярно проводят совместные военные учения.

АР отмечает, что, несмотря на участившиеся угрозы ядерным оружием, эксперты считают маловероятным его использование против превосходящей армии США и их союзников.

Вместе с тем министерство обороны Южной Кореи заявило, что продолжит наращивать армию и оборонное сотрудничество с США, чтобы справиться с растущими ядерными угрозами со стороны КНДР, добавляет агентство.