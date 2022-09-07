Решение РФ закупить боеприпасы у КНДР и беспилотники у Ирана может свидетельствовать о степени отчаяния Путина – Белый дом

По словам Кирби, у Белого дома нет "свидетельств того, что покупка действительно произошла", и нет никаких признаков того, что оружие достигло поля боя. Но если покупка запланирована, это свидетельствует о том, "в каком отчаянии" находится президент РФ Владимир Путин.
"Он покупал беспилотники в Иране. Теперь он собирается купить артиллерийские снаряды в Северной Корее. Это показатель того, как сильно его оборонно-промышленный комплекс страдает в результате этой войны, и степени отчаяния, в которой он обращается за помощью к таким странам, как Иран и Северная Корея", – сказал Кирби.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
5 сентября газета The New York Times и канал CNN со ссылкой на источники сообщили, что Россия закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет малой и средней дальности у Северной Кореи. Представители властей США не раскрыли детали поставок, в том числе о том, какое именно вооружение Пхеньян передает Москве, в каком объеме и в какой срок. Однако, по словам анонимного американского чиновника, ожидается, что Россия в будущем может также закупить северокорейскую военную технику.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
30 августа журналисты The Insider опубликовали расследование, в котором утверждали, что к концу 2022 года в России будет наблюдаться острый дефицит снарядов, артиллерии и бронетехники. По мнению журналистов, при сохранении интенсивности войны на нынешнем уровне Москва вынуждена будет сокращать использование артиллерии.
30 августа в Белом доме сообщили, что РФ закупила беспилотники у Ирана.