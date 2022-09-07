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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Решение РФ закупить боеприпасы у КНДР и беспилотники у Ирана может свидетельствовать о степени отчаяния Путина – Белый дом

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Кирби: Путин покупал беспилотники в Иране. Теперь он собирается купить артиллерийские снаряды в Северной Корее
Кирби: Путин покупал беспилотники в Иране. Теперь он собирается купить артиллерийские снаряды в Северной Корее
Фото: EPA

Пока нет признаков того, что РФ уже закупила артиллерийские снаряды у Северной Кореи и они могли быть доставлены на поле боя для использования в войне против Украины. Об этом заявил спикер Совета нацбезопасности США Джон Кирби во время общения с журналистами 6 сентября, сообщил канал ABC News.

По словам Кирби, у Белого дома нет "свидетельств того, что покупка действительно произошла", и нет никаких признаков того, что оружие достигло поля боя. Но если покупка запланирована, это свидетельствует о том, "в каком отчаянии" находится президент РФ Владимир Путин.

"Он покупал беспилотники в Иране. Теперь он собирается купить артиллерийские снаряды в Северной Корее. Это показатель того, как сильно его оборонно-промышленный комплекс страдает в результате этой войны, и степени отчаяния, в которой он обращается за помощью к таким странам, как Иран и Северная Корея", – сказал Кирби.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

5 сентября газета The New York Times и канал CNN со ссылкой на источники сообщили, что Россия закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет малой и средней дальности у Северной Кореи. Представители властей США не раскрыли детали поставок, в том числе о том, какое именно вооружение Пхеньян передает Москве, в каком объеме и в какой срок. Однако, по словам анонимного американского чиновника, ожидается, что Россия в будущем может также закупить северокорейскую военную технику.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

30 августа журналисты The Insider опубликовали расследование, в котором утверждали, что к концу 2022 года в России будет наблюдаться острый дефицит снарядов, артиллерии и бронетехники. По мнению журналистов, при сохранении интенсивности войны на нынешнем уровне Москва вынуждена будет сокращать использование артиллерии.

30 августа в Белом доме сообщили, что РФ закупила беспилотники у Ирана.

Теги: Россия, США, Иран, КНДР, Северная Корея, Белый дом, война России против Украины, Джон Кирби
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