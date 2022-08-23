США и Южная Корея начали совместные военные учения в ответ на действия КНДР

Учения рассматриваются как ответ на "развивающуюся угрозу со стороны Северной Кореи".

Предполагается, что в ходе маневров будут моделироваться различные сценарии, в том числе "реагирование на атаки Северной Кореи на жизненно важную инфраструктуру Южной Кореи".

Южнокорейское агентство Yonhap отметило, что учения называются "Щит свободы Ульчи" (UFS), они должны завершиться 1 сентября, за этот период должны пройти 13 комплексных полевых тренировок.

Журналисты отмечают, что в ходе UFS военные будут тренироваться отражать атаки Северной Кореи и защищать Сеул, а также проводить контратаки.

К учениям в том числе привлекут полицию, пожарных и другие ведомства.

В КНДР учения США и Южной Кореи назвали "жалким" шагом и "опасной военной провокацией".

До 2017 года США и Южная Корея ежегодно проводили крупные совместные учения. В последние годы их избегали из-за коронавирусной инфекции и в надежде на переговоры с Пхеньяном.

В июле 2022 года председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов использовать ядерное оружие в возможном столкновении с США и Южной Кореей.