США и Южная Корея начали совместные военные учения в ответ на действия КНДР

Учения рассматриваются как ответ на "развивающуюся угрозу со стороны Северной Кореи".
Предполагается, что в ходе маневров будут моделироваться различные сценарии, в том числе "реагирование на атаки Северной Кореи на жизненно важную инфраструктуру Южной Кореи".
Южнокорейское агентство Yonhap отметило, что учения называются "Щит свободы Ульчи" (UFS), они должны завершиться 1 сентября, за этот период должны пройти 13 комплексных полевых тренировок.
Журналисты отмечают, что в ходе UFS военные будут тренироваться отражать атаки Северной Кореи и защищать Сеул, а также проводить контратаки.
К учениям в том числе привлекут полицию, пожарных и другие ведомства.
В КНДР учения США и Южной Кореи назвали "жалким" шагом и "опасной военной провокацией".
До 2017 года США и Южная Корея ежегодно проводили крупные совместные учения. В последние годы их избегали из-за коронавирусной инфекции и в надежде на переговоры с Пхеньяном.
В июле 2022 года председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов использовать ядерное оружие в возможном столкновении с США и Южной Кореей.
С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд других стран, ограничительные меры неоднократно расширялись. При этом наблюдатели ООН регулярно сообщали, что КНДР продолжает совершенствовать свои программы и нарушать санкции.
В 2018–2019 годах лидер Северной Кореи провел несколько раундов переговоров с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, на которых обсуждалось ядерное разоружение КНДР и прекращение Пхеньяном разработки баллистических ракет. Однако переговоры зашли в тупик после того, как Ким Чен Ын потребовал отмены санкций в отношении его страны в ответ на частичное свертывание Пхеньяном ядерной программы. Впоследствии КНДР возобновила ракетные испытания.
11 января 2022 года Северная Корея провела испытания баллистической ракеты, которую называет гиперзвуковой, и отчиталась о ее успешном испытательном запуске "в полевых условиях" и в присутствии главы государства Ким Чен Ына.
12 января государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США ввели санкции еще против восьми физических и юридических лиц, связанных с ракетной программой Северной Кореи, в том числе в отношении российской фирмы "Парсек" и российского гражданина Романа Алара.
14 января власти Северной Кореи сообщили, что запустили две ракеты с поезда.
27 января КНДР запустила, предположительно, две баллистические ракеты малой дальности у восточного побережья Корейского полуострова, а 30 января сообщила о седьмых ракетных испытаниях с начала года.