ГОРДОН
 
 
МИР

США и Южная Корея начали совместные военные учения в ответ на действия КНДР

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Учения будут проходить до сентября
Учения будут проходить до сентября
Фото: ЕРА

22 августа Соединенные Штаты и Южная Корея начали крупнейшие за последние годы совместные военные учения. Об этом проинформировал "Голос Америки" со ссылкой на военных обеих стран.

Учения рассматриваются как ответ на "развивающуюся угрозу со стороны Северной Кореи".

Предполагается, что в ходе маневров будут моделироваться различные сценарии, в том числе "реагирование на атаки Северной Кореи на жизненно важную инфраструктуру Южной Кореи".

Южнокорейское агентство Yonhap отметило, что учения называются "Щит свободы Ульчи" (UFS), они должны завершиться 1 сентября, за этот период должны пройти 13 комплексных полевых тренировок.

Журналисты отмечают, что в ходе UFS военные будут тренироваться отражать атаки Северной Кореи и защищать Сеул, а также проводить контратаки.

К учениям в том числе привлекут полицию, пожарных и другие ведомства.

В КНДР учения США и Южной Кореи назвали "жалким" шагом и "опасной военной провокацией".

До 2017 года США и Южная Корея ежегодно проводили крупные совместные учения. В последние годы их избегали из-за коронавирусной инфекции и в надежде на переговоры с Пхеньяном.

В июле 2022 года председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов использовать ядерное оружие в возможном столкновении с США и Южной Кореей.

Контекст:

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд других стран, ограничительные меры неоднократно расширялись. При этом наблюдатели ООН регулярно сообщали, что КНДР продолжает совершенствовать свои программы и нарушать санкции.

В 2018–2019 годах лидер Северной Кореи провел несколько раундов переговоров с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, на которых обсуждалось ядерное разоружение КНДР и прекращение Пхеньяном разработки баллистических ракет. Однако переговоры зашли в тупик после того, как Ким Чен Ын потребовал отмены санкций в отношении его страны в ответ на частичное свертывание Пхеньяном ядерной программы. Впоследствии КНДР возобновила ракетные испытания.

11 января 2022 года Северная Корея провела испытания баллистической ракеты, которую называет гиперзвуковой, и отчиталась о ее успешном испытательном запуске "в полевых условиях" и в присутствии главы государства Ким Чен Ына.

12 января государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США ввели санкции еще против восьми физических и юридических лиц, связанных с ракетной программой Северной Кореи, в том числе в отношении российской фирмы "Парсек" и российского гражданина Романа Алара.

14 января власти Северной Кореи сообщили, что запустили две ракеты с поезда.

27 января КНДР запустила, предположительно, две баллистические ракеты малой дальности у восточного побережья Корейского полуострова, а 30 января сообщила о седьмых ракетных испытаниях с начала года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Так вкусно!" 48-летняя Наталья Кличко показала, какую украинскую еду в Германии приготовила для нее мать
"Так вкусно!" 48-летняя Наталья Кличко показала, какую украинскую еду в Германии приготовила для нее мать
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот
Вслед за Каменских о возвращении в Украину из Испании сообщила ее близкая подруга, экс-жена Позитива
Вслед за Каменских о возвращении в Украину из Испании сообщила ее близкая подруга, экс-жена Позитива
  Великий в новой пародии высмеял Лукашенко, показав, как "Рыгорыч с инспекцией" требовал в секс-шопе отказаться от импортных товаров. Видео
  Великий в новой пародии высмеял Лукашенко, показав, как "Рыгорыч с инспекцией" требовал в секс-шопе отказаться от импортных товаров. Видео
Жена Шурова показала их повзрослевшего сына
Жена Шурова показала их повзрослевшего сына
55-летний Вакки на камеру погрузился в ванну со льдом. Видео
55-летний Вакки на камеру погрузился в ванну со льдом. Видео
Чопра показала свою восьмимесячную дочь, рожденную суррогатной матерью
Чопра показала свою восьмимесячную дочь, рожденную суррогатной матерью
"Какой дерзкий". Арестович показал свое детское фото
"Какой дерзкий". Арестович показал свое детское фото
"Потрясающая женщина". Деми Мур снялась в бикини на корме яхты
"Потрясающая женщина". Деми Мур снялась в бикини на корме яхты
Организаторы благотворительного аукциона "Отстроим страну вместе!" собрали свыше 500 тыс. грн в поддержку украинцев
Организаторы благотворительного аукциона "Отстроим страну вместе!" собрали свыше 500 тыс. грн в поддержку украинцев
  Украинский ведущий высказался о Потапе, который после возвращения Каменских в Украину остается в Испании
  Украинский ведущий высказался о Потапе, который после возвращения Каменских в Украину остается в Испании
Джамала вернулась в Киев и снялась на Крещатике с плакатом в поддержку защитников "Азовстали"
Джамала вернулась в Киев и снялась на Крещатике с плакатом в поддержку защитников "Азовстали"
Звезда "Отчаянных домохозяек" Лонгория позировала на трапе яхты в мокром бикини
Звезда "Отчаянных домохозяек" Лонгория позировала на трапе яхты в мокром бикини
Служащий в ВСУ Положинский показал новый шеврон и рассказал, как его получил
Служащий в ВСУ Положинский показал новый шеврон и рассказал, как его получил
  Суровцев о знакомых в РФ: Я был главным хореографом одного из ночных клубов. Знаешь, сколько людей мне позвонило и поддержало? Ни один
  Суровцев о знакомых в РФ: Я был главным хореографом одного из ночных клубов. Знаешь, сколько людей мне позвонило и поддержало? Ни один
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту (301048)
2
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи (204097)
3
"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова (177676)
4
Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет (106318)
5
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера (43536)
6
Больше не вместе. Семь известных украинских пар, которые объявили о расставании во время войны (34757)
7
"Зато прибавка к пенсии будет". 41-летняя Тоня Матвиенко показала свое удостоверение заслуженной артистки Украины (22621)
8
Пес Патрон "ответил" Арестовичу на предложение взять его в свои советники (21275)
 
 
 
 