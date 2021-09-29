Северная Корея заявила об успешном испытании новой гиперзвуковой ракеты

Этот запуск стал третьим испытанием ракет, который Северная Корея провела в этом месяце. Так, 11-го и 12 сентября КНДР запустила разработанные местными специалистами баллистические ракеты большой дальности.

Испытания прошли в провинции Чаганг. Проект исследований и разработок гиперзвуковых ракет входит в пятерку основных задач сектора стратегических вооружений КНДР, написало агентство.

Представители КНДР назвали ракету одной из "пяти наиболее важных новых систем вооружений". Местные специалисты подтвердили летную маневренность и устойчивость ракеты, указало ЦТАК.

В Северной Корее назвали ракету "стратегическим оружием". Телерадиокомпания ВВС сообщила, ракета может обладать ядерным потенциалом.