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Северная Корея заявила об успешном испытании новой гиперзвуковой ракеты

Новая ракета может обладать ядерным потенциалом
Новая ракета может обладать ядерным потенциалом
Фото: ЕРА

Северная Корея заявила об успешном испытании утром 28 сентября новой гиперзвуковой ракеты под названием "Хвасон-8". Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Этот запуск стал третьим испытанием ракет, который Северная Корея провела в этом месяце. Так, 11-го и 12 сентября КНДР запустила разработанные местными специалистами баллистические ракеты большой дальности

Испытания прошли в провинции Чаганг. Проект исследований и разработок гиперзвуковых ракет входит в пятерку основных задач сектора стратегических вооружений КНДР, написало агентство. 

Представители КНДР назвали ракету одной из "пяти наиболее важных новых систем вооружений". Местные специалисты подтвердили летную маневренность и устойчивость ракеты, указало ЦТАК.

В Северной Корее назвали ракету "стратегическим оружием". Телерадиокомпания ВВС сообщила, ракета может обладать ядерным потенциалом.

Контекст:

Северная Корея десятилетиями находится под санкциями. Первые ограничения на нее наложили США в 1950-х годах из-за войны на Корейском полуострове. В 1990-х санкции начали смягчать. В 1994 году США и КНДР подписали рамочное соглашение, в соответствии с которым КНДР в обмен на поставки товаров, топлива и другую помощь обязалась заморозить строительство ядерных реакторов и производство плутония, сказано в материалах Госдепа США.

Несмотря на это, КНДР продолжила ядерную программу. С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд стран, ограничительные меры неоднократно расширялись. При этом наблюдатели ООН регулярно сообщают, что КНДР продолжает совершенствовать свои программы и нарушать санкции.

В октябре прошлого года Северная Корея провела парад в честь 75-летия основания правящей Трудовой партии. На нем продемонстрировали новую баллистическую ракету "Хвасон-15" (имеет наибольший радиус действия из всех ракет, когда-либо испытанных в КНДР). Reuters отмечает, что новые баллистические ракеты до этого не были представлены на военных парадах с 2018 года, когда лидер КНДР Ким Чен Ын провел несколько раундов переговоров с мировыми лидерами, в том числе с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

На параде 14 января 2021 года КНДР показала "самое мощное оружие в мире" – стратегическую баллистическую ракету для подводных лодок. Также на параде были "новейшие тактические ракеты".

В апреле этого года в Северной Корее закончили строительство подводкой лодки водоизмещением 3 тыс. тонн, которая способна нести баллистические ракеты. 

Теги: КНДР, Северная Корея, вооружение, ракеты
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