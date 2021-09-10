В Пхеньяне прошел военный парад. На нем не показали новых ракет, а Ким Чен Ын похудел и не выступил с речью

На шествии присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, однако с речью он не выступал. Эксперты по Северной Корее отмечают, что лидер Северной Кореи похудел и выглядит более здоровым.
Во время мероприятия над Пхеньяном пролетали самолеты, стрелявшие осветительными ракетами. На кадрах парада, опубликованных в сети, виден большой отряд демонстрантов, одетых в оранжевые костюмы химзащиты и противогазы.
Парад возглавляла Рабоче-крестьянская Красная гвардия – организация гражданской обороны в Северной Корее, в состав которой входят около 5,7 млн рабочих и фермеров, а не регулярные войска.
При этом новых ракет, которые КНДР часто демонстрирует на подобных парадах, показано не было.
Военный чиновник из Южной Кореи, с которым общались журналисты, считает, что парад был в основном для внутренней аудитории, а не для передачи посланий США или Южной Корее.
По его словам, парад проводился в меньшем масштабе, чем предыдущие. Длился он около часа, и в нем приняло участие небольшое количество людей и техники.
В октябре 2020 года Северная Корея провела парад в честь 75-летия основания правящей Трудовой партии. На нем продемонстрировали новую баллистическую ракету "Хвасон-15" (имеет наибольший радиус действия из всех ракет, когда-либо испытанных в КНДР).
На параде 14 января этого года КНДР показала "самое мощное оружие в мире" – стратегическая баллистическая ракета для подводных лодок. Также на параде были "новейшие тактические ракеты", танки, самоходная артиллерия и другое оружие.