В Пхеньяне прошел военный парад. На нем не показали новых ракет, а Ким Чен Ын похудел и не выступил с речью

На параде были демонстранты, одетые в оранжевые костюмы химзащиты и противогазы Фото: EPA

На шествии присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, однако с речью он не выступал. Эксперты по Северной Корее отмечают, что лидер Северной Кореи похудел и выглядит более здоровым.

Фото: EPA

Во время мероприятия над Пхеньяном пролетали самолеты, стрелявшие осветительными ракетами. На кадрах парада, опубликованных в сети, виден большой отряд демонстрантов, одетых в оранжевые костюмы химзащиты и противогазы.

Парад возглавляла Рабоче-крестьянская Красная гвардия – организация гражданской обороны в Северной Корее, в состав которой входят около 5,7 млн рабочих и фермеров, а не регулярные войска.

При этом новых ракет, которые КНДР часто демонстрирует на подобных парадах, показано не было.

Военный чиновник из Южной Кореи, с которым общались журналисты, считает, что парад был в основном для внутренней аудитории, а не для передачи посланий США или Южной Корее.

По его словам, парад проводился в меньшем масштабе, чем предыдущие. Длился он около часа, и в нем приняло участие небольшое количество людей и техники.

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Видео: BBC News / YouTube