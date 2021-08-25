В КНДР показали мультфильм про вред от ожирения

В то время как лидер КНДР Ким Чен Ын продолжает худеть, в эфир вышел мультфильм, в котором девушка критикует подругу за лишний вес. Девушки приходят домой, одна их них занимается акробатикой, а вторая ест и спит.

Мультфильм в Twitter 22 августа опубликовал журналист NK News Колин Цвирко.

"Странные уроки из нового северокорейского мультфильма, вышедшего в эфир на прошлой неделе. Девушка-спортсменка говорит своей толстой подруге, что она толстая и должна ходить пешком, а не ездить на автобусе", – написал журналист.

Strange lessons in a new North Korean cartoon aired last week. Early on, acrobat girl tells her overweight friend that she's "fat" and should walk instead of riding the bus. Invites her over, gives her tons of snacks and tells her to be "teacher" while she practices all night... pic.twitter.com/tX1JQvDz4D — Colin Zwirko (@ColinZwirko) August 22, 2021

Южнокорейские СМИ отметили, что Северная Корея больше известна нехваткой продуктов питания, чем ожирением. Однако в последнее время лишний вес является растущей проблемой среди элиты.