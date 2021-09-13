Северная Корея объявила об успешных запусках баллистических ракет большой дальности собственной разработки

Запуски, которые проводила Академия оборонных наук КНДР, прошли успешно, говорится в сообщении.

"Разработка этой системы вооружений [...] является еще одним эффективным средством сдерживания, обеспечивающим безопасность нашей страны, жестче и решительнее подавляя военные действия против КНДР враждебных сил", – объяснили в Пхеньяне.

По данным ЦТАК, баллистические ракеты пролетели по эллиптической траектории в форме "восьмерки" над территориальными водами и сушей КНДР, и поразили цель на расстоянии 1500 км.

Контекст:

9 сентября Северная Корея провела военный парад в Пхеньяне в рамках празднования 73-й годовщины основания страны, однако на нем не было новых ракет, которые КНДР часто демонстрирует на подобных мероприятиях.

Так, в октябре 2020 года Северная Корея провела парад в честь 75-летия основания правящей Трудовой партии. На нем продемонстрировали новую баллистическую ракету "Хвасон-15" (имеет наибольший радиус действия из всех ракет, когда-либо испытанных в КНДР).

На параде 14 января 2021 года КНДР показала "самое мощное оружие в мире" – стратегическая баллистическая ракета для подводных лодок. Также на параде были "новейшие тактические ракеты".