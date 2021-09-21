США будут добиваться денуклеаризации Корейского полуострова – Байден

Северная Корея десятилетиями находится под санкциями. Первые ограничения на нее наложили США в 1950-х годах из-за войны на Корейском полуострове. В 1990-х санкции начали смягчать. В 1994 году США и КНДР подписали рамочное соглашение, в соответствии с которым КНДР в обмен на поставки товаров, топлива и другую помощь обязалась заморозить строительство ядерных реакторов и производство плутония, сказано в материалах Госдепа США.

Однако КНДР продолжила свою ядерную программу. С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд стран, ограничительные меры неоднократно расширялись. При этом наблюдатели ООН регулярно сообщают, что КНДР продолжает совершенствовать свои программы и нарушать санкции.