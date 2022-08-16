США и Южная Корея проведут совместные военные учения на следующей неделе

Военные проведут обучение совместным атакам, поставке вооружения и топлива на передовую и уничтожению оружия массового поражения противника. Союзники планируют отработать ответные меры на атаки морских портов, аэропортов и крупных промышленных объектов. Военных обучат работать с беспилотниками и другими новыми военными разработками, показанными на войне Украины с Россией.
Крупнейшие учения за последние годы называют ответом на растущую агрессию Северной Кореи, которая наращивает испытания оружия и угрожает ядерным конфликтом Сеулу и другим странам, сообщает Associated Press со ссылкой на южнокорейских военных.
Учения запланированы на период с 22 августа по 1 сентября. Вашингтон и Сеул определяют их как оборонительные. В то же время Пхеньян называет все военные учения США и Южной Кореи репетицией вторжения.
Вашингтон и Сеул проводили регулярные весенние и летние учения на территории Южной Кореи. В январе 2020 года из-за начавшейся пандемии COVID-19 полевые учения было решено заменить компьютерной симуляцией.
С 8-го по 14 августа военно-морские силы США, Южной Кореи и Японии провели совместные учения по предупреждению ракетного нападения, поиску и отслеживанию баллистических ракет у побережья Гавайев.
Министерство обороны США также заявило, что военно-морские силы США, Южной Кореи и Японии приняли участие в учениях по предупреждению о ракетном нападении, поиске и отслеживании баллистических ракет у побережья Гавайев с 8 по 14 августа, которые, по его словам, были направлены на развитие трехстороннего сотрудничества в условиях вызовов Северной Кореи.
Заместитель директора аналитического центра министерства иностранных дел Северной Кореи Чхве Джин, заявил в интервью Associated Press Television, опубликованном 22 июля, что США и Южная Корея "столкнутся с беспрецедентными проблемами безопасности", если они не прекратят враждебную кампанию военного давления, включающую совместные военные учения.