США и Южная Корея проведут совместные военные учения на следующей неделе

Учения пройдут в Южной Корее с 22 августа по 1 сентября Фото: EPA

Военные проведут обучение совместным атакам, поставке вооружения и топлива на передовую и уничтожению оружия массового поражения противника. Союзники планируют отработать ответные меры на атаки морских портов, аэропортов и крупных промышленных объектов. Военных обучат работать с беспилотниками и другими новыми военными разработками, показанными на войне Украины с Россией.

Крупнейшие учения за последние годы называют ответом на растущую агрессию Северной Кореи, которая наращивает испытания оружия и угрожает ядерным конфликтом Сеулу и другим странам, сообщает Associated Press со ссылкой на южнокорейских военных.

Учения запланированы на период с 22 августа по 1 сентября. Вашингтон и Сеул определяют их как оборонительные. В то же время Пхеньян называет все военные учения США и Южной Кореи репетицией вторжения.