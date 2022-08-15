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Глава Пентагона сообщил, что вновь заболел COVID-19

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Остин сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19
Остин сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19
Фото: EPA

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил 15 августа, что снова заразился коронавирусной инфекцией.

Остина цитирует сайт Пентагона.

"Сегодня утром я получил положительный результат теста на COVID-19. Я испытываю слабые симптомы и уйду на пятидневный домашний карантин в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC)", – отметил министр.

Остин добавил, что продолжит выполнять служебные обязанности из дома.

По его словам, с президентом США Джо Байденом он последний раз контактировал 29 июля.

Остин рассказал, что ранее получил две бустерные дозы вакцины от COVID-19, поэтому симптомы болезни "менее серьезны".

"В ближайшие дни я продолжу консультации с врачом", – отметил глава Пентагона.

69-летний Остин призвал всех "пройти полную вакцинацию и ревакцинацию".

Контекст:

2 января Остин сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией. Он принимал участие в ключевых мероприятиях в виртуальном формате. Министр отмечал, что болезнь у него проходит в легкой форме благодаря вакцинации, включая полученную им в октябре 2021 года бустерную дозу.

Через неделю Остин получил отрицательный тест на COVID-19 и с 9 января вернулся на службу.

21 июля коронавирусную инфекцию подтвердили у Байдена. 26 июля врач президента сообщил, что Байден прошел курс лечения от коронавирусной болезни. 27 июля Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19. Однако 30 июля тест Байдена на COVID-19 вновь оказался положительным.

6-го и 7 августа президент США сдал отрицательные тесты на COVID-19 и завершил самоизоляцию, улетев к супруге в Делавэр.

Теги: США, Джо Байден, Пентагон, вакцинация, карантин, лечение, болезнь, президент, инфекция, коронавирус, самоизоляция, Ллойд Остин, CDC
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