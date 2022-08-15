Глава Пентагона сообщил, что вновь заболел COVID-19

Остин сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19 Фото: EPA

Остина цитирует сайт Пентагона.

"Сегодня утром я получил положительный результат теста на COVID-19. Я испытываю слабые симптомы и уйду на пятидневный домашний карантин в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC)", – отметил министр.

Остин добавил, что продолжит выполнять служебные обязанности из дома.

По его словам, с президентом США Джо Байденом он последний раз контактировал 29 июля.

Остин рассказал, что ранее получил две бустерные дозы вакцины от COVID-19, поэтому симптомы болезни "менее серьезны".

"В ближайшие дни я продолжу консультации с врачом", – отметил глава Пентагона.

69-летний Остин призвал всех "пройти полную вакцинацию и ревакцинацию".