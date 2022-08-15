Глава Пентагона сообщил, что вновь заболел COVID-19

Остина цитирует сайт Пентагона.
"Сегодня утром я получил положительный результат теста на COVID-19. Я испытываю слабые симптомы и уйду на пятидневный домашний карантин в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC)", – отметил министр.
Остин добавил, что продолжит выполнять служебные обязанности из дома.
По его словам, с президентом США Джо Байденом он последний раз контактировал 29 июля.
Остин рассказал, что ранее получил две бустерные дозы вакцины от COVID-19, поэтому симптомы болезни "менее серьезны".
"В ближайшие дни я продолжу консультации с врачом", – отметил глава Пентагона.
69-летний Остин призвал всех "пройти полную вакцинацию и ревакцинацию".
2 января Остин сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией. Он принимал участие в ключевых мероприятиях в виртуальном формате. Министр отмечал, что болезнь у него проходит в легкой форме благодаря вакцинации, включая полученную им в октябре 2021 года бустерную дозу.
Через неделю Остин получил отрицательный тест на COVID-19 и с 9 января вернулся на службу.
21 июля коронавирусную инфекцию подтвердили у Байдена. 26 июля врач президента сообщил, что Байден прошел курс лечения от коронавирусной болезни. 27 июля Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19. Однако 30 июля тест Байдена на COVID-19 вновь оказался положительным.
6-го и 7 августа президент США сдал отрицательные тесты на COVID-19 и завершил самоизоляцию, улетев к супруге в Делавэр.