Глава Пентагона выздоровел от COVID-19

"Рад сообщить, что министр обороны сегодня сдал отрицательный тест на COVID-19 и в понедельник вернется на службу в офис. Он благодарен вакцинам, которые смягчили воздействие вируса", – написал Кирби.
Пресс-секретарь Пентагона отметил, что Остин продолжит соблюдать рекомендации специалистов по противодействию коронавирусной инфекции.
Pleased to note that @SecDef tested negative today for COVID and will be returning to the office tomorrow.— John Kirby (@PentagonPresSec) January 9, 2022
He’s grateful for the vaccines, which rendered less severe the effects of the virus.
He will continue to observe CDC and HPCON Charlie guidelines in the Pentagon.
2 января 68-летний Остин сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией. Он принимал участие в ключевых мероприятиях в виртуальном формате. На очных встречах его временно представляла первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.
Министр отмечал, что болезнь у него проходит в легкой форме благодаря вакцинации, включая полученную им в октябре 2021 года бустерную дозу.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным Университета Хопкинса, на 10 января 2022 года в США с начала эпидемии подтвердили более 60 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 837,6 тыс. пациентов с COVID-19.
Соединенные Штаты лидируют по числу новых случаев болезни. Последнюю волну заражений связывают с распространением штамма коронавируса "Омикрон".