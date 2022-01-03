Глава Пентагона заболел COVID-19

Остин отметил, что благодаря вакцинации болезнь у него проходит намного легче, чем могла бы Фото: EPA

Глава Пентагона рассказал, что у него появились симптомы болезни, когда он был в отпуске, который проводил дома. Он сделал тест на коронавирус, и тот показал положительный результат.

Следующие пять дней чиновник проведет дома на самоизоляции. В течение этого периода он сохранит за собой все свои полномочия и будет виртуально участвовать в важных встречах и консультациях, "насколько это возможно". В других случаях его функции возьмет на себя его заместитель.

По словам Остина, последний раз он непосредственно общался с президентом США Джо Байденом 21 декабря – более чем за неделю до того, как у него появились первые симптомы. В то утро он проходил тестирование, и результат был отрицательным.

Остин отметил, что болезнь у него проходит в легкой форме.

"Как мне объяснил врач, моя полная вакцинация – и ревакцинация, которую я получил в начале октября – сделали инфекцию намного более легкой, чем она могла бы быть в противном случае. И я благодарен за это", – сообщил он.

Остин подчеркнул, что наличие прививок от коронавируса останется обязательным требованием в вооруженных силах США, и призвал всех, кто имеет право на повторную вакцинацию, пройти ее.