Китай проведет очередные военные учения из-за визита делегации США на Тайвань

По информации ведомства, организовано совместное боевое патрулирование и учения по боевой подготовке с участием нескольких подразделений вокруг острова Тайвань.
Старший полковник Ши И отметил, что учения – это сдерживающий фактор для США и тайваньских властей, которые подрывали мир и стабильность в Тайваньском проливе.
"Войска Восточного округа примут все необходимые меры для надежной защиты национального суверенитета Китая, мира и стабильности в Тайваньском проливе", – заявил он.
Напряженность вокруг Тайваня возросла после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси 2 августа 2022 года, несмотря на протесты официального Пекина, который считает его своей провинцией.
На следующий день после визита на остров спикера Палаты представителей США Китай начал военные учения, которые завершились 7 августа. 8 августа Пекин объявил о новых учениях.
Вечером 14 августа министерство иностранных дел Тайваня сообщил, что на остров с двухдневным визитом прибыла делегация Конгресса США, которую возглавил сенатор-демократ от штата Массачусетс Эд Марки.