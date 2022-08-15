Китай проведет очередные военные учения из-за визита делегации США на Тайвань

Вооруженные силы Китая начали учения на море и в воздушном пространстве вокруг острова Тайвань Фото: ЕРА

По информации ведомства, организовано совместное боевое патрулирование и учения по боевой подготовке с участием нескольких подразделений вокруг острова Тайвань.

Старший полковник Ши И отметил, что учения – это сдерживающий фактор для США и тайваньских властей, которые подрывали мир и стабильность в Тайваньском проливе.

"Войска Восточного округа примут все необходимые меры для надежной защиты национального суверенитета Китая, мира и стабильности в Тайваньском проливе", – заявил он.