Китай объявил о военных учениях вокруг Тайваня

Военные учения начались сразу после завершения предыдущих учений, которые Китай развернул в знак протеста против визита в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Отмечается, что китайское командование сообщило о планах проведения совместных учений морских и воздушных сил, основной целью которых будет подготовка к противолодочным и морским штурмовым операциям. Некоторые аналитики отмечают, что такое сочетание является продолжением давления на оборону Тайваня.

Продолжительность и точное место проведения этих учений пока неизвестны, но Тайвань уже смягчил ограничения на полеты вблизи шести предыдущих китайских районов, окружающих остров.