Китай объявил о военных учениях вокруг Тайваня

Военные учения начались сразу после завершения предыдущих учений, которые Китай развернул в знак протеста против визита в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Отмечается, что китайское командование сообщило о планах проведения совместных учений морских и воздушных сил, основной целью которых будет подготовка к противолодочным и морским штурмовым операциям. Некоторые аналитики отмечают, что такое сочетание является продолжением давления на оборону Тайваня.
Продолжительность и точное место проведения этих учений пока неизвестны, но Тайвань уже смягчил ограничения на полеты вблизи шести предыдущих китайских районов, окружающих остров.
Пелоси прибыла на Тайвань вечером 2 августа 2022 года, несмотря на протесты официального Пекина, который считает его своей провинцией. Это первый визит спикера Палаты представителей на остров за 25 лет. В ответ в МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань "серьезно влияет" на отношения Китая и США. На следующий день после визита на остров спикера Палаты представителей США Китай начал военные учения, которые завершились 7 августа.
Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня, но помогают в его самообороне.
5 августа Китай объявил о введении санкций против Пелоси и ее ближайших родственников, а также о приостановке двухстороннего сотрудничества с США по ряду направлений.