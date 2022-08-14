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Делегация Конгресса США прибыла с двухдневным визитом на Тайвань

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Поездка конгрессменов на Тайвань состоялась на фоне кризиса в отношениях между США и Китаем
Поездка конгрессменов на Тайвань состоялась на фоне кризиса в отношениях между США и Китаем
Фото: Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) / Twitter

Делегация Конгресса США 14 августа прибыла с визитом на Тайвань.

Об этом сообщается в Twitter дипведомства Тайваня.

Отмечается, что межпартийную делегацию Конгресса США возглавил сенатор-демократ от штата Массачусетс Эд Марки.

Ожидается, что американская делегация проведет встречу с лидером Тайваня Цай Инвэнь.

Необъявленный визит делегации Конгресса США на остров продлится два дня, сообщил CNN.

Поездка состоялась на фоне кризиса в отношениях между США и Китаем, вызванного визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань менее двух недель назад.

Контекст:

Пелоси прибыла на Тайвань вечером 2 августа, несмотря на протесты официального Пекина, который считает его своей провинцией. Это первый визит спикера Палаты представителей на остров за 25 лет. В ответ в МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань "серьезно влияет" на отношения Китая и США.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня, но помогают в его самообороне.

5 августа Китай объявил о введении санкций против Пелоси и ее ближайших родственников из-за визита чиновницы на Тайвань.

В этот же день министерство иностранных дел Китая объявило о введении контрмер в ответ на визит Пелоси. В частности, Пекин приостанавливает диалог военных командующих США и КНР.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.

Белый дом прекратил дипломатические контакты с Тайванем еще в 1979 году. Однако тогда же американский Конгресс принял закон об отношениях с Тайванем, согласно которому США могли поставлять туда оборонительное вооружение и выступали гарантом безопасности острова. Предыдущий президент США Дональд Трамп работал над налаживанием отношений с Тайванем, в 2016 году он стал первым лидером Штатов за 10 лет, который поговорил с главой Тайваня.

Теги: США, Конгресс США, Тайвань, сенатор, Цай Инвэнь, визит, встреча, Эд Марки
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