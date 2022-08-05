Блинкен призвал Китай "не создавать кризис" вокруг Тайваня, так как позиция США не изменилась

Блинкен: Мы и страны всего мира считаем, что эскалация никому не нужна и может иметь непредвиденные последствия Фото: EPA

"Хочу поговорить о недавней активности, связанной с Тайванем, потому что я знаю, что люди думают об этом. США по-прежнему неизменно заинтересованы в мире и стабильности в Тайваньском проливе. Мы выступаем против любых односторонних попыток изменить статус-кво, особенно силовыми методами. Мы по-прежнему привержены нашей политике "одного Китая", руководствуясь нашими обязательствами в соответствии с законом об отношениях с Тайванем, тремя коммюнике и шестью заверениями", – сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что в позиции США по Тайваню ничего не изменилось.

"И я очень надеюсь, что Пекин не будет создавать кризис или искать предлог для усиления своей агрессивной военной активности. Мы и страны всего мира считаем, что эскалация никому не нужна и может иметь непредвиденные последствия, которые не служат ничьим интересам, включая членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) и Китай. В последние дни мы связались с нашими коллегами из КНР на всех уровнях правительства, чтобы передать это сообщение. Поддержание стабильности по обе стороны пролива отвечает интересам всех стран региона, в том числе всех наших коллег по ASEAN", – сказал он.