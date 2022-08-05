ГОРДОН
 
 
МИР

Блинкен призвал Китай "не создавать кризис" вокруг Тайваня, так как позиция США не изменилась

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Блинкен: Мы и страны всего мира считаем, что эскалация никому не нужна и может иметь непредвиденные последствия
Блинкен: Мы и страны всего мира считаем, что эскалация никому не нужна и может иметь непредвиденные последствия
Фото: EPA

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Китай не создавать кризис вокруг ситуации с Тайванем. Об этом он заявил 4 августа на встрече министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Камбодже, сообщила пресс-служба Госдепа.

"Хочу поговорить о недавней активности, связанной с Тайванем, потому что я знаю, что люди думают об этом. США по-прежнему неизменно заинтересованы в мире и стабильности в Тайваньском проливе. Мы выступаем против любых односторонних попыток изменить статус-кво, особенно силовыми методами. Мы по-прежнему привержены нашей политике "одного Китая", руководствуясь нашими обязательствами в соответствии с законом об отношениях с Тайванем, тремя коммюнике и шестью заверениями", – сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что в позиции США по Тайваню ничего не изменилось.

"И я очень надеюсь, что Пекин не будет создавать кризис или искать предлог для усиления своей агрессивной военной активности. Мы и страны всего мира считаем, что эскалация никому не нужна и может иметь непредвиденные последствия, которые не служат ничьим интересам, включая членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) и Китай. В последние дни мы связались с нашими коллегами из КНР на всех уровнях правительства, чтобы передать это сообщение. Поддержание стабильности по обе стороны пролива отвечает интересам всех стран региона, в том числе всех наших коллег по ASEAN", – сказал он.

Контекст:

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.

Белый дом прекратил дипломатические контакты с Тайванем еще в 1979 году. Однако тогда же американский Конгресс принял закон об отношениях с Тайванем, согласно которому США могли поставлять туда оборонительное вооружение и выступали гарантом безопасности острова. Предыдущий президент США Дональд Трамп работал над налаживанием отношений с Тайванем, в 2016 году он стал первым лидером Штатов за 10 лет, который поговорил с главой Тайваня.

Пелоси прибыла на Тайвань вечером 2 августа 2022 года, несмотря на протесты официального Пекина. Это первый визит спикера Палаты представителей на остров за 25 лет. В ответ в МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань "серьезно влияет" на отношения Китая и США.

Проведя на Тайване менее 24 часов, 3 августа Пелоси и делегация США покинули остров. После этого Китай прекратил ввоз рыбы и апельсинов с Тайваня, а также остановил экспорт песка.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Китай, Госдепартамент США, Тайвань, Энтони Блинкен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Опубликован свежий снимок подросшей внучки Пугачевой. Фото
Опубликован свежий снимок подросшей внучки Пугачевой. Фото
Как менялся стиль жены принца Гарри Меган после замужества. Семь ярких фото
Как менялся стиль жены принца Гарри Меган после замужества. Семь ярких фото
"Новый канал" осенью покажет шоу с участием Никитюк, показ которого был отменен за день до начала войны
"Новый канал" осенью покажет шоу с участием Никитюк, показ которого был отменен за день до начала войны
  "Повернись живим". Бурмака презентовала авторскую песню-молитву, посвященную украинским защитникам. Видео
  "Повернись живим". Бурмака презентовала авторскую песню-молитву, посвященную украинским защитникам. Видео
Каменских опубликовала фрагмент новой песни на украинском языке. Полякова заявила, что уже ее слышала. Видео
Каменских опубликовала фрагмент новой песни на украинском языке. Полякова заявила, что уже ее слышала. Видео
Дочь мэра Днепра Филатова позировала на открытом балконе многоэтажки с видом на достопримечательности Киева
Дочь мэра Днепра Филатова позировала на открытом балконе многоэтажки с видом на достопримечательности Киева
Тоня Матвиенко показала, как выглядит дом ее матери и их трогательную встречу после разлуки
Тоня Матвиенко показала, как выглядит дом ее матери и их трогательную встречу после разлуки
"Прошло 18 лет, как я встретила тебя". Самый молодой премьер-министр Финляндии Санна Марин показала свадебное фото
"Прошло 18 лет, как я встретила тебя". Самый молодой премьер-министр Финляндии Санна Марин показала свадебное фото
"Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи". Осборн анонсировал премьеру нового альбома в цветах украинского флага
"Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи". Осборн анонсировал премьеру нового альбома в цветах украинского флага
"Это тот случай, когда намного лучше оригинала". Цибульская исполнила песню Loboda на украинском языке. Видео
"Это тот случай, когда намного лучше оригинала". Цибульская исполнила песню Loboda на украинском языке. Видео
  "Наречена". Финалист "Голос. Діти" Yaktak выпустил новую песню. Видео
  "Наречена". Финалист "Голос. Діти" Yaktak выпустил новую песню. Видео
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue
Проживающая в Германии жена Кличко рассказала, как помогает детям из Украины
Проживающая в Германии жена Кличко рассказала, как помогает детям из Украины
Арестович после дня рождения показал себя в образе Дункана Маклауда. Фото
Арестович после дня рождения показал себя в образе Дункана Маклауда. Фото
"В победе Украины я заинтересован как никто другой". Кулеба рассказал, где сейчас находятся его дети
"В победе Украины я заинтересован как никто другой". Кулеба рассказал, где сейчас находятся его дети
"Гусеница или сарделька?" Каминская снялась в сильно облегающей одежде
"Гусеница или сарделька?" Каминская снялась в сильно облегающей одежде
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото (310898)
2
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир" (155873)
3
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка – в бикини. Фото (152128)
4
49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео (85576)
5
"Мы с Дашей решили это сказать". Dantes записал совместное видео с женой нового бойфренда Дорофеевой (83899)
6
Дочь мэра Днепра Филатова позировала на открытом балконе многоэтажки с видом на достопримечательности Киева (77055)
7
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue (58949)
8
"Хочу, чтобы не осуждали". Ребрик показала, как выглядит ее дом во время дождя, и призвала находить для себя "маленькие радости". Видео (57275)
 
 
 
 