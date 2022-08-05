Блинкен призвал Китай "не создавать кризис" вокруг Тайваня, так как позиция США не изменилась

"Хочу поговорить о недавней активности, связанной с Тайванем, потому что я знаю, что люди думают об этом. США по-прежнему неизменно заинтересованы в мире и стабильности в Тайваньском проливе. Мы выступаем против любых односторонних попыток изменить статус-кво, особенно силовыми методами. Мы по-прежнему привержены нашей политике "одного Китая", руководствуясь нашими обязательствами в соответствии с законом об отношениях с Тайванем, тремя коммюнике и шестью заверениями", – сказал Блинкен.
Он подчеркнул, что в позиции США по Тайваню ничего не изменилось.
"И я очень надеюсь, что Пекин не будет создавать кризис или искать предлог для усиления своей агрессивной военной активности. Мы и страны всего мира считаем, что эскалация никому не нужна и может иметь непредвиденные последствия, которые не служат ничьим интересам, включая членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) и Китай. В последние дни мы связались с нашими коллегами из КНР на всех уровнях правительства, чтобы передать это сообщение. Поддержание стабильности по обе стороны пролива отвечает интересам всех стран региона, в том числе всех наших коллег по ASEAN", – сказал он.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.
Белый дом прекратил дипломатические контакты с Тайванем еще в 1979 году. Однако тогда же американский Конгресс принял закон об отношениях с Тайванем, согласно которому США могли поставлять туда оборонительное вооружение и выступали гарантом безопасности острова. Предыдущий президент США Дональд Трамп работал над налаживанием отношений с Тайванем, в 2016 году он стал первым лидером Штатов за 10 лет, который поговорил с главой Тайваня.
Пелоси прибыла на Тайвань вечером 2 августа 2022 года, несмотря на протесты официального Пекина. Это первый визит спикера Палаты представителей на остров за 25 лет. В ответ в МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань "серьезно влияет" на отношения Китая и США.
Проведя на Тайване менее 24 часов, 3 августа Пелоси и делегация США покинули остров. После этого Китай прекратил ввоз рыбы и апельсинов с Тайваня, а также остановил экспорт песка.