Зеленский: Балканы, Тайвань, Кавказ. Все эти ситуации кажутся разными, но их объединяет один фактор

Зеленский: Наш народ объединил свободный мир не просто вокруг своей борьбы за свободу, а вокруг понимания, как хрупка свобода каждого народа Фото: president.gov.ua

"В эти дни в нашем информационном пространстве и в соцсетях много сообщений о конфликтных ситуациях и угрозах, которые есть в других географиях. Сначала Балканы, потом Тайвань, теперь может быть Кавказ… Все эти ситуации кажутся разными, хотя их объединяет один фактор, а именно: глобальная архитектура безопасности не сработала. Если бы сработала, не было бы всей конфликтности", – сказал Зеленский.

Украина обращает на это внимание годами, подчеркнул президент.

"2014 год стал поворотным моментом. Тогда в совершенно очевидных ситуациях – с Крымом, с Донбассом, со сбитым малайзийским Boeing – Россия избежала немедленной и ощутимой ответственности, сохранила бизнес-политические связи с миром... И теперь многие в глобальных отношениях верят, что и им это удастся. Вот почему украинцы сейчас делают очень важное дело для всех в мире. Наш народ объединил свободный мир не просто вокруг своей борьбы за свободу, а вокруг понимания, как хрупка наша свобода – свобода каждого народа в Европе и других частях света", – добавил он.

Зеленский заявил о необходимости защитить эту "хрупкость".

"Чтобы это работало в долгосрочной перспективе, должна быть эффективная архитектура глобальной безопасности, которая гарантирует, что ни одно государство больше никогда не сможет прибегать к террору против другого государства. На системном уровне, на уровне глобальных институтов именно для этого мы сейчас работаем – и Украинское государство, и все наши партнеры", – подчеркнул он.

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