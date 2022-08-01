Боррель ожидает, что все блокпосты между Косово и Сербией будут немедленно сняты

"Приветствуем решение Косово о переносе мер на 1 сентября. Ожидаем, что все блокпосты будут немедленно демонтированы. Остающиеся вопросы должны быть решены в рамках диалога при содействии ЕС и сфокусированы на всесторонней нормализации отношений между Косово и Сербией, что необходимо для их интеграции в ЕС", – заявил он 1 августа.
Welcome Kosovo decision to move measures to 1 September. Expect all roadblocks to be removed immediately.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 31, 2022
Open issues should be addressed through EU-facilitated Dialogue&focus on comprehensive normalisation of relations btwn Kosovo&Serbia, essential for their EU integration paths
Блокпосты на границе между частично признанным Косово и Сербией устанавливали местные сербы по указанию президента страны Александра Вучича. Об этом заявлял глава администрации президента Косово Блерим Велья, сообщает n1.
Республика Косово является частично признанным государством. Она объявила о своей независимости от Сербии в 2008 году. Сербия не признает отделение Косово и считает его своей территорией. Независимость Косово признали более 100 стран, в том числе США. Украина этот статус не признает.
Летом 2022 года власти Косово объявили о запрете с 1 августа въезда на свою территорию гражданам с сербскими документами. В Косово назвали шаг о запрете документов "взаимным", поскольку Сербия уже более 11 лет не признает документы, выданные Приштиной.
31 июля из-за этого решения в отношениях сербов и косоваров началось обострение. На границе Косово и Сербии было заблокировано движение на КПП "Ярине" и "Брняк", произошли беспорядки, СМИ сообщали о выстрелах и переброске бронетехники спецназа Косово. МИД Украины рекомендовал украинцам не посещать регион.
В течение суток правительство Косово решило отложить введение запрета, но при условии снятия блокпостов.