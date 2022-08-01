Боррель ожидает, что все блокпосты между Косово и Сербией будут немедленно сняты

"Приветствуем решение Косово о переносе мер на 1 сентября. Ожидаем, что все блокпосты будут немедленно демонтированы. Остающиеся вопросы должны быть решены в рамках диалога при содействии ЕС и сфокусированы на всесторонней нормализации отношений между Косово и Сербией, что необходимо для их интеграции в ЕС", – заявил он 1 августа.

Welcome Kosovo decision to move measures to 1 September. Expect all roadblocks to be removed immediately.

Open issues should be addressed through EU-facilitated Dialogue&focus on comprehensive normalisation of relations btwn Kosovo&Serbia, essential for their EU integration paths — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 31, 2022

Блокпосты на границе между частично признанным Косово и Сербией устанавливали местные сербы по указанию президента страны Александра Вучича. Об этом заявлял глава администрации президента Косово Блерим Велья, сообщает n1.