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Боррель ожидает, что все блокпосты между Косово и Сербией будут немедленно сняты

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Боррель призвал Косово и Сербию к диалогу
Боррель призвал Косово и Сербию к диалогу
Фото: ЕРА

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter приветствовал решение Косово перенести введение ограничений относительно сербских документов на один месяц.

"Приветствуем решение Косово о переносе мер на 1 сентября. Ожидаем, что все блокпосты будут немедленно демонтированы. Остающиеся вопросы должны быть решены в рамках диалога при содействии ЕС и сфокусированы на всесторонней нормализации отношений между Косово и Сербией, что необходимо для их интеграции в ЕС", – заявил он 1 августа.

Блокпосты на границе между частично признанным Косово и Сербией устанавливали местные сербы по указанию президента страны Александра Вучича. Об этом заявлял глава администрации президента Косово Блерим Велья, сообщает n1.

Контекст:

Республика Косово является частично признанным государством. Она объявила о своей независимости от Сербии в 2008 году. Сербия не признает отделение Косово и считает его своей территорией. Независимость Косово признали более 100 стран, в том числе США. Украина этот статус не признает.

Летом 2022 года власти Косово объявили о запрете с 1 августа въезда на свою территорию гражданам с сербскими документами. В Косово назвали шаг о запрете документов "взаимным", поскольку Сербия уже более 11 лет не признает документы, выданные Приштиной.

31 июля из-за этого решения в отношениях сербов и косоваров началось обострение. На границе Косово и Сербии было заблокировано движение на КПП "Ярине" и "Брняк", произошли беспорядки, СМИ сообщали о выстрелах и переброске бронетехники спецназа Косово. МИД Украины рекомендовал украинцам не посещать регион.

В течение суток правительство Косово решило отложить введение запрета, но при условии снятия блокпостов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Сербия, Косово, Александр Вучич, блокпост, документы, ограничения, Евросоюз, Жозеп Боррель
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