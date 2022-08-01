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Косово решило отложить введение запретов, из-за которых началось обострение

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Из-за решения властей Косово запретить сербские документы вчера было заблокировано движение на двух пунктах пропуска между Косово и Сербией
Из-за решения властей Косово запретить сербские документы вчера было заблокировано движение на двух пунктах пропуска между Косово и Сербией
Скриншот: novosti.rs

Правительство Косово решило отложить выполнение решений, касающихся запрета сербских документов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой правительства в Facebook.

Власти Косово осудили вчерашнее блокирование дорог в регионе и стрельбу.

"Речь идет о тенденции дестабилизировать Косово и поставить под угрозу мир и безопасность граждан и нашей страны. Этим днем и вечером имели место многочисленные агрессивные действия, спровоцированные и подготовленные официальным Белградом", – заявили в правительстве.

В сообщении сказано, что президент Косово Вьоса Османи и премьер-министр Альбин Курти встречались с американскими и европейскими дипломатами вчера.

"В связи с этим правительство Косово обязуется отложить выполнение двух решений до 1 сентября 2022 года, когда все баррикады будут сняты и на севере Косово будет установлена полная свобода. Мы благодарны международным партнерам, в частности послу США Джефу Ховенье, за их вклад", – говорится в заявлении.

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Контекст:

Республика Косово является частично признанным государством. Она объявила о своей независимости от Сербии в 2008 году. Сербия не признает отделение Косово и считает его своей территорией. Независимость Косово признали более 100 стран, в том числе США. Украина этот статус не признает.

31 июля 2022 года, после того, как власти Косово объявили о запрете с 1 августа въезда на свою территорию гражданам с сербскими документами, в отношениях сербов и косоваров началось обострение (в Косово назвали этот шаг "взаимным", поскольку Сербия уже более 11 лет не признает документы, выданные Приштиной). Вчера на границе Косово и Сербии было заблокировано движение на КПП "Ярине" и "Брняк", произошли беспорядки, СМИ сообщали о выстрелах и переброске бронетехники спецназа Косово.

МИД Украины рекомендовал украинцам не посещать регион.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МИД Украины, Сербия, баррикады, беспорядки, Косово, Белград, Вьоса Османи
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