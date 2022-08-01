Косово решило отложить введение запретов, из-за которых началось обострение

Из-за решения властей Косово запретить сербские документы вчера было заблокировано движение на двух пунктах пропуска между Косово и Сербией Скриншот: novosti.rs

Власти Косово осудили вчерашнее блокирование дорог в регионе и стрельбу.

"Речь идет о тенденции дестабилизировать Косово и поставить под угрозу мир и безопасность граждан и нашей страны. Этим днем и вечером имели место многочисленные агрессивные действия, спровоцированные и подготовленные официальным Белградом", – заявили в правительстве.

В сообщении сказано, что президент Косово Вьоса Османи и премьер-министр Альбин Курти встречались с американскими и европейскими дипломатами вчера.

"В связи с этим правительство Косово обязуется отложить выполнение двух решений до 1 сентября 2022 года, когда все баррикады будут сняты и на севере Косово будет установлена полная свобода. Мы благодарны международным партнерам, в частности послу США Джефу Ховенье, за их вклад", – говорится в заявлении.