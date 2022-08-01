Косово решило отложить введение запретов, из-за которых началось обострение

Власти Косово осудили вчерашнее блокирование дорог в регионе и стрельбу.
"Речь идет о тенденции дестабилизировать Косово и поставить под угрозу мир и безопасность граждан и нашей страны. Этим днем и вечером имели место многочисленные агрессивные действия, спровоцированные и подготовленные официальным Белградом", – заявили в правительстве.
В сообщении сказано, что президент Косово Вьоса Османи и премьер-министр Альбин Курти встречались с американскими и европейскими дипломатами вчера.
"В связи с этим правительство Косово обязуется отложить выполнение двух решений до 1 сентября 2022 года, когда все баррикады будут сняты и на севере Косово будет установлена полная свобода. Мы благодарны международным партнерам, в частности послу США Джефу Ховенье, за их вклад", – говорится в заявлении.
Республика Косово является частично признанным государством. Она объявила о своей независимости от Сербии в 2008 году. Сербия не признает отделение Косово и считает его своей территорией. Независимость Косово признали более 100 стран, в том числе США. Украина этот статус не признает.
31 июля 2022 года, после того, как власти Косово объявили о запрете с 1 августа въезда на свою территорию гражданам с сербскими документами, в отношениях сербов и косоваров началось обострение (в Косово назвали этот шаг "взаимным", поскольку Сербия уже более 11 лет не признает документы, выданные Приштиной). Вчера на границе Косово и Сербии было заблокировано движение на КПП "Ярине" и "Брняк", произошли беспорядки, СМИ сообщали о выстрелах и переброске бронетехники спецназа Косово.
МИД Украины рекомендовал украинцам не посещать регион.