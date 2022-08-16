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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Новая Зеландия продолжит тренировки украинских военных в Великобритании – Резников

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Военные из Новой Зеландии отправятся в Соединенное Королевство в течение следующих трех недель и пробудут там до 30 ноября, отметили в минобороны страны
Военные из Новой Зеландии отправятся в Соединенное Королевство в течение следующих трех недель и пробудут там до 30 ноября, отметили в минобороны страны
Фото: NZ Defence Force / Facebook (иллюстративное)

Новая Зеландия продолжит свое участие в программе подготовки украинских военных на территории Великобритании.

Об этом 15 августа в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Расстояние – не проблема для настоящих друзей! Новая Зеландия продолжает свое участие в возглавляемой Великобританией программе подготовки украинских военных. 120 новозеландских сотрудников снова отправятся в Великобританию, чтобы работать вместе с коллегами из Канады, Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании, делясь своим опытом с украинской армией", – написал глава Минобороны.

Резников также выразил благодарность министру обороны Новой Зеландии Пээни Хенаре.

Как отмечается на сайте минобороны Новой Зеландии, военные отправятся в Соединенное Королевство в течение следующих трех недель и пробудут там до 30 ноября, обучая примерно 800 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Контекст:

Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину премьер-министр Борис Джонсон. 

Программа предполагает обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве. В программе примут участие более 1 тыс. британских военнослужащих.

Соединенное Королевство обратилось к странам-партнерам за поддержкой. К инициативе Великобритании 4 августа присоединилась Канада, 7 августа – Швеция, 8 августа – Финляндия, 10 августа – Дания, 11 августа – Норвегия. В конце мая об отправке в Великобританию 30 военных для обучения украинских артиллеристов проинформировали в минобороны Новой Зеландии.

На полигонах Великобритании уже прошли обучение 2,4 тыс. украинских военнослужащих, они успешно выполняют боевые задания в составе бригад Вооруженных сил Украины, рассказали 11 августа в Генштабе ВСУ. В настоящее время продолжается подготовка еще 2,4 тыс. военнослужащих, а также запланировано отправить на обучение еще почти 5 тыс. военнослужащих.

Теги: Украина, Великобритания, Новая Зеландия, военные, военные учения, Алексей Резников, Минобороны, ВСУ, украинцы, военнослужащий, тренировка
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