Новая Зеландия продолжит тренировки украинских военных в Великобритании – Резников

Об этом 15 августа в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
"Расстояние – не проблема для настоящих друзей! Новая Зеландия продолжает свое участие в возглавляемой Великобританией программе подготовки украинских военных. 120 новозеландских сотрудников снова отправятся в Великобританию, чтобы работать вместе с коллегами из Канады, Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании, делясь своим опытом с украинской армией", – написал глава Минобороны.
Резников также выразил благодарность министру обороны Новой Зеландии Пээни Хенаре.
Distance is not a problem for true friends! New Zealand continues its participation in the UK-led programme to traine * military. 120 * personnel will again travel to * to work together with * colleagues, sharing their experience with #UAarmy— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 15, 2022
Thank you [email protected] pic.twitter.com/VKdgcYa33S
Как отмечается на сайте минобороны Новой Зеландии, военные отправятся в Соединенное Королевство в течение следующих трех недель и пробудут там до 30 ноября, обучая примерно 800 военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину премьер-министр Борис Джонсон.
Программа предполагает обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве. В программе примут участие более 1 тыс. британских военнослужащих.
Соединенное Королевство обратилось к странам-партнерам за поддержкой. К инициативе Великобритании 4 августа присоединилась Канада, 7 августа – Швеция, 8 августа – Финляндия, 10 августа – Дания, 11 августа – Норвегия. В конце мая об отправке в Великобританию 30 военных для обучения украинских артиллеристов проинформировали в минобороны Новой Зеландии.
На полигонах Великобритании уже прошли обучение 2,4 тыс. украинских военнослужащих, они успешно выполняют боевые задания в составе бригад Вооруженных сил Украины, рассказали 11 августа в Генштабе ВСУ. В настоящее время продолжается подготовка еще 2,4 тыс. военнослужащих, а также запланировано отправить на обучение еще почти 5 тыс. военнослужащих.