Новая Зеландия продолжит тренировки украинских военных в Великобритании – Резников

Военные из Новой Зеландии отправятся в Соединенное Королевство в течение следующих трех недель и пробудут там до 30 ноября, отметили в минобороны страны Фото: NZ Defence Force / Facebook (иллюстративное)

Об этом 15 августа в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Расстояние – не проблема для настоящих друзей! Новая Зеландия продолжает свое участие в возглавляемой Великобританией программе подготовки украинских военных. 120 новозеландских сотрудников снова отправятся в Великобританию, чтобы работать вместе с коллегами из Канады, Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании, делясь своим опытом с украинской армией", – написал глава Минобороны.

Резников также выразил благодарность министру обороны Новой Зеландии Пээни Хенаре.

Distance is not a problem for true friends! New Zealand continues its participation in the UK-led programme to traine * military. 120 * personnel will again travel to * to work together with * colleagues, sharing their experience with #UAarmy

Thank you [email protected] pic.twitter.com/VKdgcYa33S — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 15, 2022

Как отмечается на сайте минобороны Новой Зеландии, военные отправятся в Соединенное Королевство в течение следующих трех недель и пробудут там до 30 ноября, обучая примерно 800 военнослужащих Вооруженных сил Украины.