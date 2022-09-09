Пугачев: Один сослуживец Путина мне говорил: "Володе бесплатно не давали". И когда он стал президентом – прорвало. Я знаю, кто, как и кого ему таскал чуть ли не из подворотни

Пугачев и Путин познакомились в начале 1990-х годов, а близко общаться начали в 1996-м. По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли "банкиром Путина" и его близким другом.
Гордон напомнил, что в интервью ему бывший депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев сказал, что Путин – бисексуал, и спросил, что Пугачев об этом думает.
"Ну особо я про это ничего не думаю, как ни странно. Но что бы я сказал? Путина я действительно знаю с 90-го года. Эти вещи – поцелуи детей и так далее – они очевидно странные (в 2006 году во время прогулки по территории Кремля Путин подошел к незнакомому мальчику, задрал ему майку и поцеловал в живот, это видео опубликовано в YouTube. – "ГОРДОН"). Как минимум [странные]. Для меня тоже. И, собственно, еще много всяких странных вещей [происходило], на которые просто нет времени, и это не тема нашего разговора. Но что я скажу? У Путина, очевидно, есть такой комплекс, да", – сказал бизнесмен.
По информации Пугачева, в юности у Путина были проблемы в личной жизни.
"Вы наверняка видели его фото: детство, отрочество, юность... И как говорил мне один из его сослуживцев, который и сейчас занимает очень высокое положение в России: "Ты понимаешь, у Володи была проблема, что ему бесплатно не давали". Я прошу прощения. И он говорил: "Когда он уже вырвался на свободу, то есть стал президентом, – просто как бы его прорвало". И я знаю, кто, как и кого ему таскал... Чуть ли не из подворотни, я прошу прощения", – сказал Пугачев.
Он отметил, что в целом "все-таки не специалист в этой области", и посоветовал о личной жизни Путина и его возможных комплексах "спрашивать кого-то более профессионального".
"Но то, что он дорвался в свое время, – я это помню, да. То есть ему таскали просто отовсюду", – добавил бизнесмен.
Путин скрывает информацию о личной жизни. Официально с 1983-го по 2013 год он был в браке с Людмилой Шкребневой. У них родилось две дочери: Мария (1985) и Катерина (1986).
По данным российских и западных таблоидов, Путина долгие годы связывают личные отношения с олимпийской чемпионкой Кабаевой, которая младше его на 31 год. Газета The Wall Street Journal сообщила, что, по информации американских властей, она родила минимум троих детей от Путина.
Кроме того, по информации российских СМИ, у Путина есть внебрачная дочь Елизавета, которая родилась в 2003-м году, когда президент РФ еще находился в официальном браке. Мать девочки – жительница Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих, которая сейчас является миноритарным акционером банка "Россия". СМИ отметили, что Елизавета "феноменально" похожа на Путина.
В 2016-м на очередной вопрос о личной жизни Путин ответил: "Может быть, когда-нибудь я смогу удовлетворить ваше любопытство. Я, честно говоря, не знаю, как бы это не повлияло на курсовую разницу или цены на нефть".