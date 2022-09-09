ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пугачев: Один сослуживец Путина мне говорил: "Володе бесплатно не давали". И когда он стал президентом – прорвало. Я знаю, кто, как и кого ему таскал чуть ли не из подворотни

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Пугачев: То, что он дорвался в свое время, я это помню. Ему таскали просто отовсюду
Пугачев: То, что он дорвался в свое время, – я это помню. Ему таскали просто отовсюду
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

У президента РФ Владимира Путина есть сексуальные комплексы, считает живущий во Франции бывший российский банкир Сергей Пугачев. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Пугачев и Путин познакомились в начале 1990-х годов, а близко общаться начали в 1996-м. По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли "банкиром Путина" и его близким другом. 

Гордон напомнил, что в интервью ему бывший депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев сказал, что Путин – бисексуал, и спросил, что Пугачев об этом думает. 

"Ну особо я про это ничего не думаю, как ни странно. Но что бы я сказал? Путина я действительно знаю с 90-го года. Эти вещи  поцелуи детей и так далее – они очевидно странные (в 2006 году во время прогулки по территории Кремля Путин подошел к незнакомому мальчику, задрал ему майку и поцеловал в живот, это видео опубликовано в YouTube"ГОРДОН"). Как минимум [странные]. Для меня тоже. И, собственно, еще много всяких странных вещей [происходило], на которые просто нет времени, и это не тема нашего разговора. Но что я скажу? У Путина, очевидно, есть такой комплекс, да", – сказал бизнесмен. 

По информации Пугачева, в юности у Путина были проблемы в личной жизни. 

"Вы наверняка видели его фото: детство, отрочество, юность... И как говорил мне один из его сослуживцев, который и сейчас занимает очень высокое положение в России: "Ты понимаешь, у Володи была проблема, что ему бесплатно не давали". Я прошу прощения. И он говорил: "Когда он уже вырвался на свободу, то есть стал президентом, – просто как бы его прорвало". И я знаю, кто, как и кого ему таскал... Чуть ли не из подворотни, я прошу прощения", – сказал Пугачев. 

Он отметил, что в целом "все-таки не специалист в этой области", и посоветовал о личной жизни Путина и его возможных комплексах "спрашивать кого-то более профессионального". 

"Но то, что он дорвался в свое время, – я это помню, да. То есть ему таскали просто отовсюду", – добавил бизнесмен. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин скрывает информацию о личной жизни. Официально с 1983-го по 2013 год он был в браке с Людмилой Шкребневой. У них родилось две дочери: Мария (1985) и Катерина (1986).

По данным российских и западных таблоидов, Путина долгие годы связывают личные отношения с олимпийской чемпионкой Кабаевой, которая младше его на 31 год. Газета The Wall Street Journal сообщила, что, по информации американских властей, она родила минимум троих детей от Путина.

Кроме того, по информации российских СМИ, у Путина есть внебрачная дочь Елизавета, которая родилась в 2003-м году, когда президент РФ еще находился в официальном браке. Мать девочки – жительница Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих, которая сейчас является миноритарным акционером банка "Россия". СМИ отметили, что Елизавета "феноменально" похожа на Путина.

В 2016-м на очередной вопрос о личной жизни Путин ответил: "Может быть, когда-нибудь я смогу удовлетворить ваше любопытство. Я, честно говоря, не знаю, как бы это не повлияло на курсовую разницу или цены на нефть".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Алина Кабаева, секс, Сергей Пугачев, Елизавета Кривоногих
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
Каменских снялась босой в прозрачном платье
Каменских снялась босой в прозрачном платье
  Финалист "Евровидения 2022" Харрис рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Тростянце памятника архитектуры. Видео
  Финалист "Евровидения 2022" Харрис рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Тростянце памятника архитектуры. Видео
"Зачем лишние слова". Тимошенко вся в черном после смерти Елизаветы II принесла желтые розы к посольству Великобритании
"Зачем лишние слова". Тимошенко вся в черном после смерти Елизаветы II принесла желтые розы к посольству Великобритании
Брэд Питт и Ана де Армас посетили премьеру фильма "Блондинка" на Венецианском фестивале. Фото
Брэд Питт и Ана де Армас посетили премьеру фильма "Блондинка" на Венецианском фестивале. Фото
Tarabarova показала реакцию первенца на сюрприз в честь его четырехлетия. Видео
Tarabarova показала реакцию первенца на сюрприз в честь его четырехлетия. Видео
Осадчая рассказала, какое впечатление произвела на нее Елизавета II при встрече
Осадчая рассказала, какое впечатление произвела на нее Елизавета II при встрече
"Фашисты, сидите дома и славьте свой вонючий, гнилой русский мир!" Гордон рассказал, что сделал по отношению к "агенту Кремля"
"Фашисты, сидите дома и славьте свой вонючий, гнилой русский мир!" Гордон рассказал, что сделал по отношению к "агенту Кремля"
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото
"Очень красиво". 48-летняя Наталья Кличко показала, как поет в ванной. Видео
"Очень красиво". 48-летняя Наталья Кличко показала, как поет в ванной. Видео
40-летняя Мейхер в тонком сарафане с кожаными бретелями показала вид спереди и сзади
40-летняя Мейхер в тонком сарафане с кожаными бретелями показала вид спереди и сзади
  "Все буде добре, Оля". Полякова выпустила клип на новую песню. Видео
  "Все буде добре, Оля". Полякова выпустила клип на новую песню. Видео
"Настоящая сексуальность". 57-летняя Херли засветила декольте и снялась с расставленными ногами
"Настоящая сексуальность". 57-летняя Херли засветила декольте и снялась с расставленными ногами
Данилко высказался о позиции Пугачевой относительно войны РФ против Украины
Данилко высказался о позиции Пугачевой относительно войны РФ против Украины
Броуди вышел в свет с бывшей женой осужденного за изнасилование и домогательства Вайнштейна. Фото
Броуди вышел в свет с бывшей женой осужденного за изнасилование и домогательства Вайнштейна. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Деградация полная". Гордон показал, как россиянин устроил "бои без правил" (255543)
2
"Под старость лет так опуститься... Позорище". Рок-музыкант Бутусов спел "Гудбай, Америка!" вместе с российским банкиром (180836)
3
Дорофеева впервые рассказала, почему на самом деле рассталась с мужем (106307)
4
"Мне было стыдно, когда поняла, как больно сделала этой девушке". Новая возлюбленная мужа Дорофеевой призналась, что разбила чужую семью (50233)
5
"Ну хоть так". 38-летняя жена 68-летнего Макаревича показала селфи с мужем (43344)
6
48-летняя Наталья Кличко снялась в постели. Фото (43202)
7
Ведущий Суханов высказался о президентстве Зеленского (39322)
8
"Соблазнительная и очень сексуальная, сводящая с ума". 40-летняя Мейхер засветила декольте и ноги в высоком разрезе (36691)
 
 
 
 