Пугачев: Один сослуживец Путина мне говорил: "Володе бесплатно не давали". И когда он стал президентом – прорвало. Я знаю, кто, как и кого ему таскал чуть ли не из подворотни

Пугачев: То, что он дорвался в свое время, – я это помню. Ему таскали просто отовсюду Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Пугачев и Путин познакомились в начале 1990-х годов, а близко общаться начали в 1996-м. По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли "банкиром Путина" и его близким другом.

Гордон напомнил, что в интервью ему бывший депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев сказал, что Путин – бисексуал, и спросил, что Пугачев об этом думает.

"Ну особо я про это ничего не думаю, как ни странно. Но что бы я сказал? Путина я действительно знаю с 90-го года. Эти вещи – поцелуи детей и так далее – они очевидно странные (в 2006 году во время прогулки по территории Кремля Путин подошел к незнакомому мальчику, задрал ему майку и поцеловал в живот, это видео опубликовано в YouTube. – "ГОРДОН"). Как минимум [странные]. Для меня тоже. И, собственно, еще много всяких странных вещей [происходило], на которые просто нет времени, и это не тема нашего разговора. Но что я скажу? У Путина, очевидно, есть такой комплекс, да", – сказал бизнесмен.

По информации Пугачева, в юности у Путина были проблемы в личной жизни.

"Вы наверняка видели его фото: детство, отрочество, юность... И как говорил мне один из его сослуживцев, который и сейчас занимает очень высокое положение в России: "Ты понимаешь, у Володи была проблема, что ему бесплатно не давали". Я прошу прощения. И он говорил: "Когда он уже вырвался на свободу, то есть стал президентом, – просто как бы его прорвало". И я знаю, кто, как и кого ему таскал... Чуть ли не из подворотни, я прошу прощения", – сказал Пугачев.

Он отметил, что в целом "все-таки не специалист в этой области", и посоветовал о личной жизни Путина и его возможных комплексах "спрашивать кого-то более профессионального".

"Но то, что он дорвался в свое время, – я это помню, да. То есть ему таскали просто отовсюду", – добавил бизнесмен.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube