Под Санкт-Петербургом нашли мертвым топ-менеджера подрядчика "Газпрома"

По данным СМИ, тело мужчины нашли в бассейне на его участке 4 июля в обеденное время. У него было огнестрельное ранение головы. По предварительным данным судмедэкспертизы, выстрел был произведен в упор. Судя по просмотренным полицией записям видеонаблюдения, с 1 июля в дом никто не входил и не выходил из него, отметил портал.

Как сообщает издание, супруга рассказала полиции, что муж уехал за город 1 июля, а до этого примерно две недели злоупотреблял спиртным. По ее мнению, он стал пить, потому что "потерял большие деньги из-за разлада с контрагентами и партнерами". Они, по ее словам, "повели себя недобропорядочно".

Как пишет 47news, Юрий Воронов был учредителем и гендиректором транспортно-логистической компании "Астра-Шиппинг", специализирующейся в том числе на подрядах "Газпрома". 2020 год компания закончила с убытком 95 млн руб., в 2021-м убытки составили 65 млн руб., сообщает издание со ссылкой на "СПАРК-Интерфакс".