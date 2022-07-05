Под Санкт-Петербургом нашли мертвым топ-менеджера подрядчика "Газпрома"

По данным СМИ, тело мужчины нашли в бассейне на его участке 4 июля в обеденное время. У него было огнестрельное ранение головы. По предварительным данным судмедэкспертизы, выстрел был произведен в упор. Судя по просмотренным полицией записям видеонаблюдения, с 1 июля в дом никто не входил и не выходил из него, отметил портал.
Как сообщает издание, супруга рассказала полиции, что муж уехал за город 1 июля, а до этого примерно две недели злоупотреблял спиртным. По ее мнению, он стал пить, потому что "потерял большие деньги из-за разлада с контрагентами и партнерами". Они, по ее словам, "повели себя недобропорядочно".
Как пишет 47news, Юрий Воронов был учредителем и гендиректором транспортно-логистической компании "Астра-Шиппинг", специализирующейся в том числе на подрядах "Газпрома". 2020 год компания закончила с убытком 95 млн руб., в 2021-м убытки составили 65 млн руб., сообщает издание со ссылкой на "СПАРК-Интерфакс".
"Газпром" – российская газодобывающая и газораспределительная монополия, крупнейшая корпорация Российской Федерации и одна из крупнейших в мире.
Смерть Воронова уже четвертая с начала года смерть топ-менеджеров компаний, так или иначе связанных с "Газпромом", и пятая – с газодобывающей отраслью. 30 января года в частном доме поселка Ленинский Ленинградской области нашли мертвым 60-летнего Леонида Шульмана, главу транспортной службы "Газпром Инвест".
25 февраля в том же поселке нашли тело заместителя генерального директора единого расчетного центра "Газпрома" по корпоративной безопасности, 61-летнего Александра Тюлякова, сообщало издание "Фокус".
18 апреля в Москве в доме на Университетском проспекте нашли убитой семью бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, сообщал российский Telegram-канал Baza.
21 апреля на вилле в испанском городе Льорет-де-Мар нашли мертвой семью 55-летнего Сергея Протосени, топ-менеджера в крупнейшей в РФ частной компании по добыче газа "Новатэк", сообщал телеканал Telecinco.