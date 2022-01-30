"Живите весело и счастливо". В России нашли тело топ-менеджера "Газпрома" c предсмертной запиской – СМИ

Сообщается, что прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили умершего на полу в ванной комнате. Мужчина лежал на животе, на его обеих руках были зафиксированы глубокие резаные раны, пишет издание. На бортике ванны нашли выдвижной строительный нож.

Возле Шульмана была обнаружена предсмертная записка.

"Марина, Саша, Полина. Меня залечили, не хочу быть инвалидом и обузой. Живите весело и счастливо. Ваш Леня, папа", – говорилось в записке.

Издание сообщает, что у Шульмана на ноге был установлен аппарат Илизарова, который используется для сращивания костей.

По данным 47News, в конце 2021 года служба безопасности "Газпром инвеста" вела проверку транспортного блока, в частности проверялась информация о повышении стоимости ремонта автопарка.