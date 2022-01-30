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"Живите весело и счастливо". В России нашли тело топ-менеджера "Газпрома" c предсмертной запиской – СМИ

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Компания "Газпром инвест", которой управлял погибший Леонид Шульман, является дочерней компанией "Газпрома"
Компания "Газпром инвест", которой управлял погибший Леонид Шульман, является дочерней компанией "Газпрома"
Фото: gazprom.ru

В Ленинградской области в России было обнаружено тело 60-летнего Леонида Шульмана, управляющего транспортной службой компании "Газпром инвест", которая является дочерней компанией "Газпрома". Об этом 30 января сообщил портал 47News.

Сообщается, что прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили умершего на полу в ванной комнате. Мужчина лежал на животе, на его обеих руках были зафиксированы глубокие резаные раны, пишет издание. На бортике ванны нашли выдвижной строительный нож.

Возле Шульмана была обнаружена предсмертная записка.

"Марина, Саша, Полина. Меня залечили, не хочу быть инвалидом и обузой. Живите весело и счастливо. Ваш Леня, папа", – говорилось в записке.

Издание сообщает, что у Шульмана на ноге был установлен аппарат Илизарова, который используется для сращивания костей.

По данным 47News, в конце 2021 года служба безопасности "Газпром инвеста" вела проверку транспортного блока, в частности проверялась информация о повышении стоимости ремонта автопарка.

Контекст:

"Газпром" – российская газодобывающая и газораспределительная монополия, крупнейшая корпорация Российской Федерации и одна из крупнейших в мире.

Теги: Газпром, Россия, полиция, происшествия, мужчины, нож
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