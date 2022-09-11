Пугачев: Дочери Путина образованные. Но они сошли с ума. Представьте, что совершенно молодым девушкам в рот смотрит президент Академии наук

Из-за этого, по словам бывшего банкира, он хорошо знает дочерей Путина.
В ходе разговора о возможном преемнике нынешнего главы Кремля Пугачов высказал мнение, что сейчас Путин "никуда не двигает" своих дочерей, но ранее такой процесс был явно виден.
"Умные – трудно сказать. Я не знаю. Это такая категория оценочная. Ну образованные, да. Учились в немецкой школе при посольстве. Кстати, когда Путин уже был президентом, учились в школе при немецком посольстве. А потом дальше, за границей они жили. Но дело в том, что сегодня это уже проехали. Это неинтересно, – сказал Пугачов, отвечая на вопрос, умные ли дочери Путина. – Представьте, что в каком-то смысле совершенно молодым девушкам в рот смотрят президент Академии наук, ректор университета и говорят, что "ваша диссертация просто бесценна, потому что она перевернула мир науки". Конечно, они сошли с ума. Собственно: "Пап, там денег не хватает".
Он отметил, что к дочкам Путина "прилепилось столько пиявок", что трудно представить.
"И они [пиявки] вот приходят: "Надо денег". Он говорит: "Вопросов нет". Денег, денег, денег... Но на сегодня, на мой взгляд, эта тема абсолютно закрыта, это в прошлом", – добавил Пугачов.
Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.
Путин скрывает информацию о личной жизни. Известно, что от первого брака с Людмилой Шкребневой у него есть две дочери – Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986-го). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова. Жизнь дочерей Путина, как отмечает Bloomberg, "окутана тайной" – Кремль никогда не публиковал их фотографии во взрослом возрасте, в официальной биографии российского президента указаны лишь имена и даты рождения женщин.
Российские и западные таблоиды писали, что Путин состоит в отношениях с российской гимнасткой Алиной Кабаевой и что у них якобы есть четверо детей, она находится под санкциями США как лицо, которое "имеет тесные отношения с Путиным". Бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев утверждает, что Кабаеву и Путина не связывают личные отношения.
Кроме того, в 2020 году российские СМИ сообщили, что у Путина есть внебрачная дочь Елизавета, которая родилась в 2003 году (Путин и Шкребнева официально объявили о разводе в 2013-м). Мать девочки – жительница Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих, которая является миноритарным акционером банка "Россия".
В 2016-м президент РФ на очередной вопрос о личной жизни ответил: "Может быть, когда-нибудь я смогу удовлетворить ваше любопытство. Я, честно говоря, не знаю, как бы это не повлияло на курсовую разницу или цены на нефть".