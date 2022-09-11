Пугачев: Дочери Путина образованные. Но они сошли с ума. Представьте, что совершенно молодым девушкам в рот смотрит президент Академии наук

Из-за этого, по словам бывшего банкира, он хорошо знает дочерей Путина.

В ходе разговора о возможном преемнике нынешнего главы Кремля Пугачов высказал мнение, что сейчас Путин "никуда не двигает" своих дочерей, но ранее такой процесс был явно виден.

"Умные – трудно сказать. Я не знаю. Это такая категория оценочная. Ну образованные, да. Учились в немецкой школе при посольстве. Кстати, когда Путин уже был президентом, учились в школе при немецком посольстве. А потом дальше, за границей они жили. Но дело в том, что сегодня это уже проехали. Это неинтересно, – сказал Пугачов, отвечая на вопрос, умные ли дочери Путина. – Представьте, что в каком-то смысле совершенно молодым девушкам в рот смотрят президент Академии наук, ректор университета и говорят, что "ваша диссертация просто бесценна, потому что она перевернула мир науки". Конечно, они сошли с ума. Собственно: "Пап, там денег не хватает".

Он отметил, что к дочкам Путина "прилепилось столько пиявок", что трудно представить.

"И они [пиявки] вот приходят: "Надо денег". Он говорит: "Вопросов нет". Денег, денег, денег... Но на сегодня, на мой взгляд, эта тема абсолютно закрыта, это в прошлом", – добавил Пугачов.

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью

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