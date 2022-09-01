В России погиб глава совета директоров "Лукойла" после падения из окна больницы – СМИ

По данным СМИ, Маганов выпал из шестого этажа больницы Скриншот: БИЗНЕС Online / YouTube

По данным канала, 67-летний нефтяник проходил лечение в отделении, располагавшемся на шестом этаже.

Источник "Интерфакса" также сообщил, что Маганов погиб. А Telegram-канал Mash пишет, что он "выбросился с шестого этажа".

В правоохранительных органах Москвы подтвердили ТАСС, что из окна Центральной клинической больницы выпал мужчина, он погиб. Имя погибшего не раскрывается.