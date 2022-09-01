В России погиб глава совета директоров "Лукойла" после падения из окна больницы – СМИ

По данным канала, 67-летний нефтяник проходил лечение в отделении, располагавшемся на шестом этаже.
Источник "Интерфакса" также сообщил, что Маганов погиб. А Telegram-канал Mash пишет, что он "выбросился с шестого этажа".
В правоохранительных органах Москвы подтвердили ТАСС, что из окна Центральной клинической больницы выпал мужчина, он погиб. Имя погибшего не раскрывается.
С начала года в СМИ стали появляться сообщения о смертях российских бизнесменов при подозрительных обстоятельствах. 30 января года в частном доме поселка Ленинский Ленинградской области нашли мертвым 60-летнего Леонида Шульмана, главу транспортной службы "Газпром инвест".
18 апреля в Москве нашли мертвыми бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его жену и дочь. По данным ТАСС, следствие считает, что Аваев застрелил своих родных, а потом покончил с собой.
21 апреля на вилле в испанском городе Льорет-де-Мар нашли мертвой семью 55-летнего Сергея Протосени, топ-менеджера в крупнейшей в РФ частной компании по добыче газа "Новатэк", сообщал телеканал Telecinco.
В мае погиб бывший топ-менеджер компании Александр Субботин. СМИ писали, что он умер после "антипохмельного сеанса с шаманами".
4 июля в элитном коттеджном поселке "Морские террасы" в Ленинградской области России нашли мертвым учредителя транспортно-логистической компании, работавшей подрядчиком "Газпрома", Юрия Воронова.
А в середине июля стало известно о смерти руководителя профкома "Лукойл — Волгограднефтепереработка" Владимира Вдовина, писало издание "Блокнот". По данным СМИ, мужчина погиб от огнестрельного ранения.