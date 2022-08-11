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Пономарев: Кириенко сейчас выглядит как наиболее вероятный преемник Путина

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Кириенко работает в администрации Путина с 2016 года
Кириенко работает в администрации Путина с 2016 года
Фото: EPA

Бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону назвал первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко очень влиятельным политиком в России, мечтающим сменить Владимира Путина на посту президента.

По информации Пономарева, в политику Кириенко пришел "через [Юрия] Ковальчука" – российского бизнесмена, основного акционера банка "Россия". Его называют одним из самых близких соратников Путина.

"[Кириенко] сейчас очень влиятельный, конечно. Он трудоголик, действительно очень четкий менеджер. И если рассматривать сферического Путина в вакууме, а не в реальной обстановке, то, конечно, Кириенко выглядит сейчас как наиболее вероятный преемник", – сказал бизнесмен.

Пономарев считает, что Кириенко соответствует всем условиям: во-первых, принадлежит к "клану Ковальчуков"; во-вторых, имеет солидный бизнес- и политический опыт.

"Он проверен временем, абсолютно четко лоялен власти, много раз это доказал. Поэтому все условия у него есть, – подчеркнул бизнесмен. – Но просто Путин никуда не может уйти. Путин же не может уйти проигравшим. Путину надо историю с Украиной дотолкать до какого-то логического конца. "Либо он нас ведет в ЗАГС, либо мы его – к прокурору в Гаагу". Тут никакого другого пути в принципе нет".

Пономарев убежден: Путин не может просто взять и передать полномочия Кириенко.

"Уйти на полдороге и сказать, что "теперь эту невесту танцует Кириенко", – это совершенно невозможно для Путина", – считает бывший депутат Госдумы РФ.

О том, что Кириенко хочет сменить Путина в Кремле, в интервью Гордону ранее говорил и российский публицист Александр Невзоров.

"Понятно, что он у нас мечтает залезь на еще теплый трон Путина. Но не понимает, что он переплачивает за возможность стать преемником", – сказала Невзоров.

Пономарев: Украинский президент назначит следующее российское правительство. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Кириенко с 2016 года занимает должность первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации. До этого он был председателем правительства РФ (1998 год), полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе (2000–2005 годы) и генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (20052016 годы).

По данным "Русской службы BBC", после масштабного вторжения российских войск в Украину Путин отстранил от так называемого украинского направления заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака. Сейчас этим вопросам, по поданным журналистов, занимается Кириенко. Он ездит на оккупированную территорию Украины и проводит некие совещания.

Следующие выборы президента РФ должны состояться в 2024 году. Путин, который занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства, согласно последним изменениям в конституцию РФ, сможет принять в них участие.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, Дмитрий Гордон, Кремль, Илья Пономарев, Сергей Кириенко, Юрий Ковальчук, преемник
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