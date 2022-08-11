Пономарев: Кириенко сейчас выглядит как наиболее вероятный преемник Путина

По информации Пономарева, в политику Кириенко пришел "через [Юрия] Ковальчука" – российского бизнесмена, основного акционера банка "Россия". Его называют одним из самых близких соратников Путина.

"[Кириенко] сейчас очень влиятельный, конечно. Он трудоголик, действительно очень четкий менеджер. И если рассматривать сферического Путина в вакууме, а не в реальной обстановке, то, конечно, Кириенко выглядит сейчас как наиболее вероятный преемник", – сказал бизнесмен.

Пономарев считает, что Кириенко соответствует всем условиям: во-первых, принадлежит к "клану Ковальчуков"; во-вторых, имеет солидный бизнес- и политический опыт.

"Он проверен временем, абсолютно четко лоялен власти, много раз это доказал. Поэтому все условия у него есть, – подчеркнул бизнесмен. – Но просто Путин никуда не может уйти. Путин же не может уйти проигравшим. Путину надо историю с Украиной дотолкать до какого-то логического конца. "Либо он нас ведет в ЗАГС, либо мы его – к прокурору в Гаагу". Тут никакого другого пути в принципе нет".

Пономарев убежден: Путин не может просто взять и передать полномочия Кириенко.

"Уйти на полдороге и сказать, что "теперь эту невесту танцует Кириенко", – это совершенно невозможно для Путина", – считает бывший депутат Госдумы РФ.

О том, что Кириенко хочет сменить Путина в Кремле, в интервью Гордону ранее говорил и российский публицист Александр Невзоров.

"Понятно, что он у нас мечтает залезь на еще теплый трон Путина. Но не понимает, что он переплачивает за возможность стать преемником", – сказала Невзоров.

Пономарев: Украинский президент назначит следующее российское правительство. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube