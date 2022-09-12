Кулеба: Лучшая площадка для разговора с Путиным — это поле боя

"Президент Макрон имеет право решать, с кем разговаривать. Однако опыт показал нам, что лучшая площадка для разговора с Путиным — это поле боя. Путину всегда можно позвонить, результата это не принесет. Это бесполезно, потому что он лжец, и я думаю, Эммануэль Макрон это знает. Я помню чрезвычайные усилия, которые он [Макрон] предпринял перед войной, чтобы предотвратить конфликт. Не сработало. Ничего не указывает, что Путин с тех пор изменил свое мнение или готов к переговорам", – сказал Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Вторжению предшествовали попытки телефонных о очных антикризисных переговоров ряда мировых лидеров с президентом РФ.

Le Figaro писало в начале мая, что с декабря 2021 года Макрон и Путин разговаривали "почти 20 раз". Сам президент Франции сказал, что провел "сотню часов" в переговорах с главой Кремля.

Один из разговоров с Путиным состоялся 28 мая – его Макрон провел совместно с канцлером Германии Олафом Шольцем, беседа длилась 80 минут. Политики уговаривали президента РФ вывести войска из Украины, разблокировать Черное море для экспорта зерна и пойти на переговоры с Зеленским, а также освободить защитников "Азовстали".

По признанию Макрона, после визита в Украину в июне он начал особенно ощущать, что его переговоры с Путиным не дали результата. "Учитывая то количество часов, которые я провел в разговорах с ним, и учитывая то прозрение, которое есть теперь, когда я посетил Ирпень и Бучу, я не только разочарован. Это недостаточно сильное слово, учитывая то, к чему привели действия этого человека", – сказал президент Франции.

Французский президент убежден, что "Россия не может и не должна победить", но война быстро не закончится. Он прогнозирует, что лето и начало осени в Украине будут "очень тяжелыми".