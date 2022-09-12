Зеленский: Любые минские договоренности – это пустые бумажки, которые позволят России отдохнуть перед новой фазой вторжения

"Вы знаете, что наша цель – деоккупация всей территории. Мы просто не можем позволить России продолжать ту же оккупацию, которая началась в 2014 году, Были пауза, заморозка конфликта, какие-то договоренности и переговоры. Но с того времени россияне нарастили силы и уже сейчас стали двигаться вперед и захватили больше территорий. Их стратегия – "медленный ужин". Они медленно тебя съедают, кусочек за кусочком. Такой себе российский каннибализм", – сказал глава государства.
По словам президента, он "не хочет в это играть".
"Я не могу рассказать вам сейчас все детали определенных операционных планов, но вы понимаете, о чем я говорю: мы не будем стоять на месте. Мы будем медленно постепенно продвигаться вперед", – сказал президент.
Он также заявил, что некоторые страны могут "подталкивать" Украину к новому минскому процессу.
"Я хочу, чтобы все признали, что одно дело – дипломатическое решение, а другое – "Минск"-2, 3, 5, 10. Это разные вещи, потому что любые минские договоренности – это пустые бумажки, которые позволят России отдохнуть перед новой фазой вторжения", – заявил Зеленский.
Президент заявил, что сейчас не видит от россиян готовности к конструктивным переговорам.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате.
Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая. Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Президент России Владимир Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.
Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию". В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".
В августе Зеленский заявил, что если раньше концом войны украинцы считали мир, то сейчас хотят только победы.