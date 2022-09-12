Зеленский: Любые минские договоренности – это пустые бумажки, которые позволят России отдохнуть перед новой фазой вторжения

"Вы знаете, что наша цель – деоккупация всей территории. Мы просто не можем позволить России продолжать ту же оккупацию, которая началась в 2014 году, Были пауза, заморозка конфликта, какие-то договоренности и переговоры. Но с того времени россияне нарастили силы и уже сейчас стали двигаться вперед и захватили больше территорий. Их стратегия – "медленный ужин". Они медленно тебя съедают, кусочек за кусочком. Такой себе российский каннибализм", – сказал глава государства.

По словам президента, он "не хочет в это играть".

"Я не могу рассказать вам сейчас все детали определенных операционных планов, но вы понимаете, о чем я говорю: мы не будем стоять на месте. Мы будем медленно постепенно продвигаться вперед", – сказал президент.

Он также заявил, что некоторые страны могут "подталкивать" Украину к новому минскому процессу.

"Я хочу, чтобы все признали, что одно дело – дипломатическое решение, а другое – "Минск"-2, 3, 5, 10. Это разные вещи, потому что любые минские договоренности – это пустые бумажки, которые позволят России отдохнуть перед новой фазой вторжения", – заявил Зеленский.

Президент заявил, что сейчас не видит от россиян готовности к конструктивным переговорам.

Война России против Украины. Главное (обновляется)