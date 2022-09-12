Праздновать победу рано, Россия еще может пойти в контрнаступление – Резников

Резников считает, что сейчас нужно провести работу по деоккупации территорий Фото: ЕРА

По его словам, Россия может вновь пойти в контрнаступление, поэтому сейчас необходимо провести работу по деоккупации территорий.

"Контрнаступление освобождает территорию, и после этого вы должны контролировать ее и быть готовыми к защите", – сказал Резников.

Министр сравнил "украинский блицкриг" со "снежным шаром, который катится вниз по склону", и сказал, что украинское контрнаступление стало самой большой неудачей России с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Резников отметил, что украинские защитники устали после шестидневной атаки, но их моральный дух сейчас на очень высоком уровне.

"Украинцы хотели перейти в это контрнаступление, нам было необходимо это контрнаступление, и это знак того, что Россию можно победить", – сказал Резников.