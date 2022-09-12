Праздновать победу рано, Россия еще может пойти в контрнаступление – Резников

По его словам, Россия может вновь пойти в контрнаступление, поэтому сейчас необходимо провести работу по деоккупации территорий.
"Контрнаступление освобождает территорию, и после этого вы должны контролировать ее и быть готовыми к защите", – сказал Резников.
Министр сравнил "украинский блицкриг" со "снежным шаром, который катится вниз по склону", и сказал, что украинское контрнаступление стало самой большой неудачей России с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Резников отметил, что украинские защитники устали после шестидневной атаки, но их моральный дух сейчас на очень высоком уровне.
"Украинцы хотели перейти в это контрнаступление, нам было необходимо это контрнаступление, и это знак того, что Россию можно победить", – сказал Резников.
За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал президент Украины Владимир Зеленский. 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что с начала сентября защитники вернули под контроль Украины уже более 3 тыс. км² территории, которая была под оккупацией.
Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. 11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе.
Также, по информации Генштаба ВСУ, украинские военные продвигаются на юге.