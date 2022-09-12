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Пугачев: За 20 лет правления Путин выстроил огромную шпионскую сеть. В Европе огромное количество купленных за путинские деньги людей

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Пугачев: То, что я увидел в Великобритании, меня просто потрясло
Пугачев: То, что я увидел в Великобритании, меня просто потрясло
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский президент Владимир Путин за 20 лет правления выстроил в Европе большую шпионскую сеть. Об этом заявил Бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"За 20 лет своего правления Путин выстроил огромную сеть – в прямом смысле шпионскую сеть. В прямом смысле. Вот я живу в Европе очень много лет, но я вам скажу, что то, что я увидел в Великобритании, меня просто потрясло. То, что я вижу в Германии, то, что я вижу во Франции в том числе... Ну, во Франции в меньшей степени, но в том числе. То есть это просто огромное количество людей, которые просто куплены за путинские деньги", – сказал он.

Пугачев отметил, что в Великобритании до недавнего времени проживали 300 тыс. самых богатых граждан России, "влючая олигархов, микроолигархов, средних олигархов, их любовниц, жен, поваров, водителей, дворников и всех, кого угодно"

"То есть это комьюнити, и это люди, которые боготворят Путина за то, что он дает им возможность жить в Великобритании... Вы думаете, они с кем там общаются? С водителями двухэтажных автобусов? Конечно, нет. Они общаются со всеми. И у меня был печальный опыт общения с высоким судом справедливости, то есть с Высоким судом Лондона. Но я вам скажу, что мы помним известный кейс Березовского – Абрамовича, где один из членов Верховного суда просто взял отпуск – и стал адвокатом Абрамовича. Это вообще жесть. Туда качнули столько денег", – рассказал бизнесмен.

Он добавил, что это было до войны России против Украины.

"Ну, а сейчас времена другие. Но вот эта машина, эти люди, агенты – агенты влияния, просто реальные шпионы, которые расставлены... Вы обратите внимание: периодически мы видим, там, в Twitter кого-то подозревают, кого-то арестовали: члена правительства, члена спецслужб... Вы думаете, он откуда взялся? Как он там нарисовался? Он что, за идею, что ли? Что за идея такая? "Газпром" разворовывать или Путина любить? То есть что-то другое. Мы понимаем, что это за идея. Но, конечно, да, с этими всеми газовыми потоками, нефтяными и прочими, конечно, Европу закидали просто этими деньгами. Огромное количество людей назад очень трудно развернуть. Есть компромат, есть что угодно. И люди боятся просто. И есть гарантия, что нет идеологических сторонников Путина в Европе, но что есть заряженные люди и такая вот, пятая, колонна в худшем понимании этого смысла – она существует в Европе. Мы видим ту же Венгрию, Германию", – рассказал он.

По словам Пугачева, речь идет не только о рядовых жителях стран Европы.

"Это, что называется, не только люди на земле – это люди, которые руководят этими странами. Это огромное количество каких-то депутатов Европарламента и так далее. Постепенно они вымоются, их не будет. Но не за один день", – добавил он.

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

17 августа Spiegel писал, что Федеральная служба по защите конституции Германии ожидает усиления российской пропаганды и шпионской деятельности в ближайшие месяцы.

31 августа Zeit сообщил, что двое сотрудников немецкого министерства по делам экономики и защиты климата могли работать на Россию и продвигать интересы страны-агрессора

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, шпионаж, Европа, война России против Украины, Сергей Пугачев, Евросоюз
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