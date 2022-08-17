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В Германии ожидают активизации российской пропаганды и шпионов

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Германия ожидает активизацию российских шпионов
Германия ожидает активизацию российских шпионов
Фото: depositphotos.com

Федеральная служба по защите конституции Германии ожидает усиления российской пропаганды и шпионской деятельности в ближайшие месяцы. Об этом пишет Spiegel.

В ведомстве подчеркнули, что Россия использует вопросы, касающиеся энергоснабжения Европы, в частности, как гибридный рычаг давления. Целенаправленным распространением ложной информации, такой как нехватка газа и повышение цен, предпринимается попытка вызвать опасения по поводу возможного угрожающего существованию дефицита энергии и продовольствия в Германии.

"Вероятен рост российской пропаганды в экстремистской среде и подпитка нарративов о заговоре с целью вбить клин в наше общество", – говорится в заявлении.

Также следует ожидать, что российское государство будет "продолжать активизировать и адаптировать свои попытки политической и военной разведки", говорят в ведомстве.

Согласно оценке спецслужбы, российская захватническая война и ее влияние на экономику и ситуацию со снабжением в Германии обладают высоким потенциалом для использования экстремистами.

Контекст:

В конце июня о возможной активизации сети российских шпионов говорила разведка Швейцарии. Центром шпионажа РФ называлась Женева.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Германия, шпионаж, российская пропаганда
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