В Германии ожидают активизации российской пропаганды и шпионов

В ведомстве подчеркнули, что Россия использует вопросы, касающиеся энергоснабжения Европы, в частности, как гибридный рычаг давления. Целенаправленным распространением ложной информации, такой как нехватка газа и повышение цен, предпринимается попытка вызвать опасения по поводу возможного угрожающего существованию дефицита энергии и продовольствия в Германии.

"Вероятен рост российской пропаганды в экстремистской среде и подпитка нарративов о заговоре с целью вбить клин в наше общество", – говорится в заявлении.

Также следует ожидать, что российское государство будет "продолжать активизировать и адаптировать свои попытки политической и военной разведки", говорят в ведомстве.

Согласно оценке спецслужбы, российская захватническая война и ее влияние на экономику и ситуацию со снабжением в Германии обладают высоким потенциалом для использования экстремистами.