Женева может стать центром российской сети шпионов – разведка Швейцарии

Шпионская активность в Женеве связана с тем, что там расположены важные международные организации Фото: depositphotos.com

"Недавно различные европейские государства выслали офицеров российской разведки, что может привести к тому, что российские службы разместят свои силы в таких государствах, как Швейцария, которые не проводили никаких высылок", – отмечают в разведке.

Глава разведывательного ведомства Кристиан Дюссе в интервью газете Tages-Anzeiger также подтвердил, что Женева остается центром шпионской активности.

"Нам известно, что здесь действуют несколько десятков агентов, занимающих должности в российских дипломатических и консульских миссиях", – отметил он.

Разведка Швейцарии подчеркивает, что шпионская активность в Женеве связана с тем, что там расположены важные международные организации, диппредставительства, аналитические центры, исследовательские институты и транснациональные корпорации, включая сырьевых трейдеров и компании, представляющие финансовые и другие услуги. Все эти организации производят большое количество информации, которая имеет значение для спецслужб.

Кроме того, Женева регулярно принимает у себя большое количество международных саммитов и конференций, будучи местом проведения межгосударственных переговоров и консультаций. Разведчики, замаскированные под дипломатов, могут участвовать в переговорах и оказывать на них прямое влияние, отмечает ведомство.