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Женева может стать центром российской сети шпионов – разведка Швейцарии

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Шпионская активность в Женеве связана с тем, что там расположены важные международные организации
Шпионская активность в Женеве связана с тем, что там расположены важные международные организации
Фото: depositphotos.com

Федеральная разведывательная служба Швейцарии считает, что Женева может стать центром российского шпионажа в Европе. Об этом говорится в отчете разведки, опубликованном 27 июня.

"Недавно различные европейские государства выслали офицеров российской разведки, что может привести к тому, что российские службы разместят свои силы в таких государствах, как Швейцария, которые не проводили никаких высылок", – отмечают в разведке.

Глава разведывательного ведомства Кристиан Дюссе в интервью газете Tages-Anzeiger также подтвердил, что Женева остается центром шпионской активности.

"Нам известно, что здесь действуют несколько десятков агентов, занимающих должности в российских дипломатических и консульских миссиях", – отметил он.

Разведка Швейцарии подчеркивает, что шпионская активность в Женеве связана с тем, что там расположены важные международные организации, диппредставительства, аналитические центры, исследовательские институты и транснациональные корпорации, включая сырьевых трейдеров и компании, представляющие финансовые и другие услуги. Все эти организации производят большое количество информации, которая имеет значение для спецслужб.

Кроме того, Женева регулярно принимает у себя большое количество международных саммитов и конференций, будучи местом проведения межгосударственных переговоров и консультаций. Разведчики, замаскированные под дипломатов, могут участвовать в переговорах и оказывать на них прямое влияние, отмечает ведомство.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину некоторые страны заявили о высылке или задержании подозреваемых в шпионаже на РФ. Например, в начале марта США решили выслать 13 россиян, работавших в ООН, одного из них считают шпионом.

23 марта Польша заявила, что собирается выслать более 40 российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже.

4 апреля издание Bild написало, что в ближайшее время Германия вышлет из страны до 100 российских дипломатов, причастных к шпионажу.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, шпионаж, Швейцария, Женева, разведка
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