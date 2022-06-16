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В аэропорту Лондона задержали подозреваемого в шпионаже на Россию

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Россиянина арестовали в аэропорту Лондона
Россиянина арестовали в аэропорту Лондона
Фото: depositphotos.com

Полиция Британии вечером 13 июня задержала гражданина России в аэропорту Гатвик при попытке покинуть страну. Его подозревают в шпионаже, сообщает The Times.

Имя подозреваемого не называется, известно, что это мужчина в возрасте 40 лет. Его задержание в аэропорту проводило контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда.

Как отмечает The Times, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, "подозреваемый находился в Великобритании, занимаясь шпионажем в пользу путинского режима. Его держали под наблюдением и арестовали, когда он прибыл в Гатвик, чтобы попытаться вылететь из страны".

Россиянина задержали по статье о государственной тайне, касающейся шпионажа и саботажа, "полезного для вражеского государства".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Великобритания, Лондон, шпионаж, задержание
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