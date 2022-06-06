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В Германии заявили, что РФ может прослушивать правительственный квартал в Берлине

На крыше посольства РФ в Берлине установлена антенна, которую могу использовать для сбора информации, пишет Bild
На крыше посольства РФ в Берлине установлена антенна, которую могу использовать для сбора информации, пишет Bild
Фото: ЕРА

Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер обвиняет президента России Владимира Путина в гибридной войне, на этой неделе она представит доклад о работе по защите конституции, одно из направлений которого – российский шпионаж.

Об этом 3 июня сообщила немецкая газета Bild

В комментарии газете Фезер сказала, что Германия "защищает себя и действует", поэтому Берлин выслал 40 сотрудников российского посольства, которых считает шпионами. 

Как пишет Bild, угроза прослушивания не была предотвращена. Федеральное агентство по вопросам защиты конституции предупреждает госслужащих и политиков, что "особенно в таких чувствительных местах, как правительственный квартал в Берлине, риски подслушивания и опасность несанкционированной утечки данных реальны и не должны недооцениваться".

Из окон Бундестага видно, что на крыше российского посольства установлена антенна, которая может использоваться для сбора информации. Из-за этого члены комитетов немецкого парламента, имеющих отношение к безопасности, сменили помещения, в которых работают, отмечает издание. 

Контекст:

МИД ФРГ выслал 40 российских дипломатов 4 апреля. "Федеральное правительство сегодня приняло решение объявить нежелательными существенное число сотрудников российского посольства, которые здесь, в Германии, ежедневно работали против нашей свободы и единения нашего общества. Их работа – это угроза для тех, кто ищет у нас защиты. Мы не будем этого терпеть. Мы сообщили об этом российскому послу сегодня днем", – сказала тогда глава МИД ФРГ Анналена Бербок. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Германия, Берлин, шпионаж, ФРГ, Бундестаг, госслужащие, прослушка
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