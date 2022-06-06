В Германии заявили, что РФ может прослушивать правительственный квартал в Берлине

Об этом 3 июня сообщила немецкая газета Bild.

В комментарии газете Фезер сказала, что Германия "защищает себя и действует", поэтому Берлин выслал 40 сотрудников российского посольства, которых считает шпионами.

Как пишет Bild, угроза прослушивания не была предотвращена. Федеральное агентство по вопросам защиты конституции предупреждает госслужащих и политиков, что "особенно в таких чувствительных местах, как правительственный квартал в Берлине, риски подслушивания и опасность несанкционированной утечки данных реальны и не должны недооцениваться".

Из окон Бундестага видно, что на крыше российского посольства установлена антенна, которая может использоваться для сбора информации. Из-за этого члены комитетов немецкого парламента, имеющих отношение к безопасности, сменили помещения, в которых работают, отмечает издание.