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В Германии двух высокопоставленных чиновников подозревают в работе на РФ – СМИ

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Сотрудники немецкого министерства по делам экономики столкнулись с несоответствиями во внутренних документах по "Северному потоку 2"
Сотрудники немецкого министерства по делам экономики столкнулись с несоответствиями во внутренних документах по "Северному потоку – 2"
Фото: wikimedia.org

Двое сотрудников немецкого министерства по делам экономики и защиты климата могли работать на Россию и продвигать интересы страны-агрессора. Об этом сообщает Die Zeit.

По информации издания, весной несколько доверенных лиц министра экономики ФРГ Роберта Хабека столкнулись с несоответствиями во внутренних документах по "Северному потоку – 2" и уровню заполнения газохранилищ, а также в отчете о безопасности поставок Германии. По их словам, многие документы часто не отражали позицию немецкого правительства, а продвигали российские интересы.

Доверенные лица Хабека уже обратились в Федеральное ведомство по охране конституции Германии с просьбой рассмотреть их подозрения.

В Die Zeit отмечают, что в случае подтверждения информации о работе высокопоставленных чиновников Германии на РФ в стране вспыхнет политический скандал. Если же подозрения окажутся ложными, то это сильно повлияет на репутацию Хабека.

Контекст:

17 августа Spiegel писал, что Федеральная служба по защите конституции Германии ожидает усиления российской пропаганды и шпионской деятельности в ближайшие месяцы.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Германия, шпионаж, Северный поток – 2, Роберт Хабек
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