В Германии двух высокопоставленных чиновников подозревают в работе на РФ – СМИ

По информации издания, весной несколько доверенных лиц министра экономики ФРГ Роберта Хабека столкнулись с несоответствиями во внутренних документах по "Северному потоку – 2" и уровню заполнения газохранилищ, а также в отчете о безопасности поставок Германии. По их словам, многие документы часто не отражали позицию немецкого правительства, а продвигали российские интересы.
Доверенные лица Хабека уже обратились в Федеральное ведомство по охране конституции Германии с просьбой рассмотреть их подозрения.
В Die Zeit отмечают, что в случае подтверждения информации о работе высокопоставленных чиновников Германии на РФ в стране вспыхнет политический скандал. Если же подозрения окажутся ложными, то это сильно повлияет на репутацию Хабека.
17 августа Spiegel писал, что Федеральная служба по защите конституции Германии ожидает усиления российской пропаганды и шпионской деятельности в ближайшие месяцы.