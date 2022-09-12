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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пугачев: Нам говорят: "Люди не уехали из России, ну зачем же им визы закрывать? Может, они еще уедут". Когда украинская армия будет маршировать по Красной площади, может, и уедут

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Пугачев: Что еще нужно сделать, чтобы россияне уехали? Еще две Бучи?
Пугачев: Что еще нужно сделать, чтобы россияне уехали? Еще две Бучи?
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил мнение по поводу запрета виз для россиян в страны Европы.

Пугачев отметил, что уехал из России еще до полномасштабной войны РФ против Украины, оставив там имущества на $15 млрд.

 сегодня прошло полгода войны. И нам говорят: "Слушайте, люди там не уехали. Ну зачем же им визы там закрывать? Может, они еще уедут". Может быть, конечно. Когда украинская армия будет маршировать по Красной площади, может, они и уедут. Но просто не хотелось бы дожидаться. Поэтому я абсолютно к этому просто отношусь. Естественно, есть какие-то гуманитарные вещи. Есть люди, которых Путин преследует: путинская власть, российская власть, я бы так сказал. Может быть, у которых просто не было возможности, которые сидели в это время в тюрьмах и так далее", – рассказал он.

По словам Пугачева, "все, кто надо, уехали, а кто остался, тот остался".

"А какие визы? Люди приезжают. Я вам скажу: я вижу богатых россиян, которые так или иначе – через Стамбул, там, Дубай – как-то вываливаются в Европу. Я вам скажу, что они говорят: "Козлы тут французы, туда-сюда". То есть вопрос. Они сюда приезжают такие обиженные, понимаете: "Блин, мы ехали, 35 часов летели. Вы че, охренели? Нам прямые рейсы запретили. А частные самолеты вообще не принимают. Охренели совсем, что ли? Мы тут летали 20 лет, а вы тут че делаете, блин?" И они мне говорят: "Слушай, ну че, французы охренели?" Я говорю: "Я вообще-то тоже француз. У меня и жена француженка, и дети". Поэтому вопрос очень простой. Ну вот вы же видите, там, интернет-комьюнити. Они где все? Либо в Грузии, либо в Прибалтике, либо еще где-то. То есть, что еще нужно сделать, чтобы они уехали? Еще две Бучи? Что нужно, чтобы они еще уехали?" – сказал бизнесмен.

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

31 августа главы МИД стран ЕС договорились полностью остановить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что "много россиян путешествует на отдых и за покупками [в ЕС], как будто в Украине не бушует война".

В то же время полного запрета выдачи виз не будет, поскольку по этому поводу нет единодушия стран союза, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают ГерманияФранцияВенгрияКипр и Греция.

Из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств на национальному уровне перестали это делать с некоторыми исключениями, подсчитали в "BBC News Україна".

Страны Балтии и Польша закрыли с 19 сентября въезд для граждан России, едущих с целью туризма, в том числе имеющих шенгенские визы, выданные третьими государствами.

Совет Евросоюза 9 сентября одобрил решение, которое полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией. Таким образом, на граждан РФ будут распространяться общие правила визового кодекса. Это приведет к увеличению визового сбора с €35 до €80, увеличению времени оформления визы и ужесточению правил выдачи многократных виз, сообщили в пресс-службе СЕ.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, санкции, визы, война России против Украины, Сергей Пугачев, россияне
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