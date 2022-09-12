Пугачев: Нам говорят: "Люди не уехали из России, ну зачем же им визы закрывать? Может, они еще уедут". Когда украинская армия будет маршировать по Красной площади, может, и уедут

Пугачев отметил, что уехал из России еще до полномасштабной войны РФ против Украины, оставив там имущества на $15 млрд.

"А сегодня прошло полгода войны. И нам говорят: "Слушайте, люди там не уехали. Ну зачем же им визы там закрывать? Может, они еще уедут". Может быть, конечно. Когда украинская армия будет маршировать по Красной площади, может, они и уедут. Но просто не хотелось бы дожидаться. Поэтому я абсолютно к этому просто отношусь. Естественно, есть какие-то гуманитарные вещи. Есть люди, которых Путин преследует: путинская власть, российская власть, я бы так сказал. Может быть, у которых просто не было возможности, которые сидели в это время в тюрьмах и так далее", – рассказал он.

По словам Пугачева, "все, кто надо, уехали, а кто остался, тот остался".

"А какие визы? Люди приезжают. Я вам скажу: я вижу богатых россиян, которые так или иначе – через Стамбул, там, Дубай – как-то вываливаются в Европу. Я вам скажу, что они говорят: "Козлы тут французы, туда-сюда". То есть вопрос. Они сюда приезжают такие обиженные, понимаете: "Блин, мы ехали, 35 часов летели. Вы че, охренели? Нам прямые рейсы запретили. А частные самолеты вообще не принимают. Охренели совсем, что ли? Мы тут летали 20 лет, а вы тут че делаете, блин?" И они мне говорят: "Слушай, ну че, французы охренели?" Я говорю: "Я вообще-то тоже француз. У меня и жена француженка, и дети". Поэтому вопрос очень простой. Ну вот вы же видите, там, интернет-комьюнити. Они где все? Либо в Грузии, либо в Прибалтике, либо еще где-то. То есть, что еще нужно сделать, чтобы они уехали? Еще две Бучи? Что нужно, чтобы они еще уехали?" – сказал бизнесмен.

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Читайте полную версию интервью

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