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В Черногории предложили отменить безвиз для граждан России

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Соглашение о безвизовых поездках для граждан России и Черногории действует с 2008 года
Соглашение о безвизовых поездках для граждан России и Черногории действует с 2008 года
Фото: depositphotos.com

Министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич заявил, что его страна во всем должна быть на стороне Европейского союза, "даже когда речь идет о приостановлении действия безвизового соглашения с Россией". Об этом написало 10 сентября издание Dan.

"Черногория является преданным партнером Европейского союза, и министр иностранных дел считает, что наша страна должна быть полностью солидарна с ЕС в этом решении, как это было до сих пор", – заявили в министерстве.

Издание отмечает, что если черногорское правительство согласится с мнением министра иностранных дел, то это будет означать введение виз для граждан Российской Федерации.

Соглашение о безвизовых поездках для граждан России и Черногории действует с 2008 года. Как пишет Dan, россияне могут въезжать в Черногорию и находиться в стране до 90 дней на основании действующего проездного документа, в том числе загранпаспорта.

Контекст:

31 августа главы МИД стран ЕС договорились полностью остановить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что "много россиян путешествует на отдых и за покупками [в ЕС], как будто в Украине не бушует война".

В то же время полного запрета выдачи виз не будет, поскольку по этому поводу нет единодушия стран союза, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают ГерманияФранцияВенгрияКипр и Греция.

Из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств на национальному уровне перестали это делать с некоторыми исключениями, подсчитали в "BBC News Україна". Кроме того, некоторые страны ввели ограничения на въезд россиян, в частности ПольшаЧехияЭстонияЛатвия и Литва.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, визовый режим, Черногория, Европейский союз, визы
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