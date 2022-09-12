В Черногории предложили отменить безвиз для граждан России

Соглашение о безвизовых поездках для граждан России и Черногории действует с 2008 года Фото: depositphotos.com

"Черногория является преданным партнером Европейского союза, и министр иностранных дел считает, что наша страна должна быть полностью солидарна с ЕС в этом решении, как это было до сих пор", – заявили в министерстве.

Издание отмечает, что если черногорское правительство согласится с мнением министра иностранных дел, то это будет означать введение виз для граждан Российской Федерации.

Соглашение о безвизовых поездках для граждан России и Черногории действует с 2008 года. Как пишет Dan, россияне могут въезжать в Черногорию и находиться в стране до 90 дней на основании действующего проездного документа, в том числе загранпаспорта.