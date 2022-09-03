Польша свела до минимума выдачу виз россиянам – премьер Польши

Моравецкий заявил, что Польша должна быть полностью солидарна с Украиной Фото: ЕРА

Премьер подчеркнул, что Польша "однозначно поддерживает" запрет на въезд россиян в Европейский союз.

"Я не могу себе представить такую ситуацию, что в Украине идет война, зверские преступления совершаются российской армией – ведь все это делается с ведома, согласия и даже подстрекательства Кремля, – а граждане России могут въезжать в ЕС, как ни в чем не бывало", – объяснил Моравецкий.

Он упомянул в том числе "веселящуюся на греческих пляжах" семью спикера российского президента Дмитрия Пескова. Премьер Польши отметил, что подобных примеров "много", и это "что-то глубоко неуместное".

Моравецкий заявил, что Польша должна быть полностью солидарна с Украиной.