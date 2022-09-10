Зеленский об отмене упрощенного визового режима ЕС для РФ: Усложнит циничное использование Европы теми, кто не хочет ничего менять

"Это уже защита Европы, это усложнит циничное использование Европы теми, кто не хочет ничего менять, не хочет бороться против войны, а хочет просто потреблять и развлекаться, будто ничего в Европе не происходит, будто нет российского террора", – подчеркнул Зеленский.

По его мнению, объединенная Европа – это вторая мишень для России после Украины и ее независимости. "И это правильно – что Европа защищается", – считает президент.

"Конечно, рекомендации на общеевропейском уровне очень веские. Однако есть юридическое пространство, чтобы пойти дальше, чтобы сделать большее. Как это сделали страны Балтии и Польша. Вряд ли государство-террориста можно воспринимать как источник туризма или каких-либо бизнес-визитов", – добавил Зеленский.

Совет Евросоюза 9 сентября одобрил решение, которое полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией. Таким образом, на граждан РФ будут распространяться общие правила визового кодекса. Это приведет к увеличению визового сбора с €35 до €80, увеличению времени оформления визы и ужесточению правил выдачи многократных виз, сообщили в пресс-службе СЕ.