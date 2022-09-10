"Низкий приоритет". Еврокомиссия разъяснила, как консульства в России будут выдавать визы

Консульства могут самостоятельно устанавливать правила выдачи краткосрочных шенгенских виз. В частности, давать "низкий приоритет" тем, у кого нет большой необходимости въехать в ЕС, в том числе туристам.

Время рассмотрения анкет на визы увеличивается с 15 до 45 дней. Еврочиновники объясняют это необходимостью более тщательной проверки желающих получить визу. Также консульские работники могут самостоятельно требовать у соискателей дополнительные документы, чтобы отсеять тех, кто может представлять угрозу безопасности или общественному порядку в ЕС.

Совет Евросоюза 9 сентября одобрил решение, которое полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией. Таким образом, на граждан РФ будут распространяться общие правила визового кодекса. Это приведет к увеличению визового сбора с €35 до €80, увеличению времени оформления визы и ужесточению правил выдачи многократных виз, сообщили в пресс-службе СЕ. Решение вступает в силу в день его принятия и будет применяться с 12 сентября 2022 года.