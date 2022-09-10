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"Низкий приоритет". Еврокомиссия разъяснила, как консульства в России будут выдавать визы

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Время рассмотрения анкет на визы увеличивается с 15 до 45 дней
Время рассмотрения анкет на визы увеличивается с 15 до 45 дней
Фото: ЕРА

Консульства стран Евросоюза в России получили больше полномочий для отказа в выдаче разрешения на въезд россиянам. Об этом говорится в разъяснениях Еврокомиссии по поводу отмены упрощенного визового режима для РФ, опубликованных на сайте организации 9 сентября.

Консульства могут самостоятельно устанавливать правила выдачи краткосрочных шенгенских виз. В частности, давать "низкий приоритет" тем, у кого нет большой необходимости въехать в ЕС, в том числе туристам.

Время рассмотрения анкет на визы увеличивается с 15 до 45 дней. Еврочиновники объясняют это необходимостью более тщательной проверки желающих получить визу. Также консульские работники могут самостоятельно требовать у соискателей дополнительные документы, чтобы отсеять тех, кто может представлять угрозу безопасности или общественному порядку в ЕС.

Совет Евросоюза 9 сентября одобрил решение, которое полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией. Таким образом, на граждан РФ будут распространяться общие правила визового кодекса. Это приведет к увеличению визового сбора с €35 до €80, увеличению времени оформления визы и ужесточению правил выдачи многократных виз, сообщили в пресс-службе СЕ. Решение вступает в силу в день его принятия и будет применяться с 12 сентября 2022 года.

Контекст:

31 августа главы МИД стран ЕС договорились полностью остановить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что "много россиян путешествует на отдых и за покупками [в ЕС], как будто в Украине не бушует война".

В то же время полного запрета выдачи виз не будет, поскольку по этому поводу нет единодушия стран союза, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают ГерманияФранцияВенгрияКипр и Греция.

Из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств на национальному уровне перестали это делать с некоторыми исключениями, подсчитали в "BBC News Україна". Кроме того, некоторые страны ввели ограничения на въезд россиян, в частности ПольшаЧехияЭстонияЛатвия и Литва.

Теги: Россия, Еврокомиссия, Совет Европы, визовый режим, визы, Евросоюз
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