Зеленский о приостановке Евросоюзом упрощенного визового режима с РФ: Демонстрирует гражданам государства-террориста, что они несут ответственность

Уже не раз Россия направляла киллеров в Европу под видом обычных туристов, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом 6 сентября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Решение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией 6 сентября утвердила Еврокомиссия. Отмечается, что теперь граждане РФ не будут пользоваться "привилегированным доступом в ЕС и столкнутся с более длительным, более дорогим и сложным процессом получения визы".

"Конечно, это не полный визовый бан. Но это уже демонстрирует гражданам государства-террориста, что они несут определенную моральную ответственность за агрессию своего государства против Украины и Европы", – сказал Зеленский.

По его словам, "сейчас такая ситуация, когда… нельзя не противодействовать террору".

"Совершенно недопустимо, что европейской территорией могут пользоваться для туризма или шопинга те, кто у себя дома, в России, не только поддерживает раскол и издевательство над Европой, но и работает на них, – отметил Зеленский. – И нельзя воспринимать спокойно, что российские пропагандисты до сих пор могут находиться в европейских странах, ежедневно врать в репортажах и включениях из столиц. Лгать о Европе! Унижать Европу! И при этом находиться в Европе. Абсурд, который нужно немедленно прекращать".

Президент Украины выразил благодарность главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и "всем европейским лидерам, которые поддерживают визовые ограничения для граждан России".

"Должны помнить: кроме моральной стороны вопроса, это также вопрос элементарной безопасности. Уже не раз Россия направляла киллеров в Европу под видом обычных туристов... Хватит. Европа – не место для прогулок убийц и поддерживающих их", – резюмировал Зеленский.

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон на брифинге 6 сентября отметила, что решение Еврокомиссии еще должен утвердить Совет ЕС. Она ожидает, что это произойдет в течение этой недели, а решение о приостановке вступит в силу с 12 сентября.