Зеленский о приостановке Евросоюзом упрощенного визового режима с РФ: Демонстрирует гражданам государства-террориста, что они несут ответственность

Об этом 6 сентября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
Решение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией 6 сентября утвердила Еврокомиссия. Отмечается, что теперь граждане РФ не будут пользоваться "привилегированным доступом в ЕС и столкнутся с более длительным, более дорогим и сложным процессом получения визы".
"Конечно, это не полный визовый бан. Но это уже демонстрирует гражданам государства-террориста, что они несут определенную моральную ответственность за агрессию своего государства против Украины и Европы", – сказал Зеленский.
По его словам, "сейчас такая ситуация, когда… нельзя не противодействовать террору".
"Совершенно недопустимо, что европейской территорией могут пользоваться для туризма или шопинга те, кто у себя дома, в России, не только поддерживает раскол и издевательство над Европой, но и работает на них, – отметил Зеленский. – И нельзя воспринимать спокойно, что российские пропагандисты до сих пор могут находиться в европейских странах, ежедневно врать в репортажах и включениях из столиц. Лгать о Европе! Унижать Европу! И при этом находиться в Европе. Абсурд, который нужно немедленно прекращать".
Президент Украины выразил благодарность главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и "всем европейским лидерам, которые поддерживают визовые ограничения для граждан России".
"Должны помнить: кроме моральной стороны вопроса, это также вопрос элементарной безопасности. Уже не раз Россия направляла киллеров в Европу под видом обычных туристов... Хватит. Европа – не место для прогулок убийц и поддерживающих их", – резюмировал Зеленский.
Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон на брифинге 6 сентября отметила, что решение Еврокомиссии еще должен утвердить Совет ЕС. Она ожидает, что это произойдет в течение этой недели, а решение о приостановке вступит в силу с 12 сентября.
31 августа главы МИД стран ЕС договорились полностью остановить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что "много россиян путешествует на отдых и за покупками [в ЕС], как будто в Украине не бушует война".
В то же время полного запрета выдачи виз не будет, поскольку по этому поводу нет единодушия стран союза, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают Венгрия, Германия, Франция, Венгрия, Кипр и Греция.
Из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств на национальному уровне перестали это делать с некоторыми исключениями, подсчитали в "BBC News Україна". Кроме того, некоторые страны ввели ограничения на въезд россиян, в частности Польша, Чехия, Эстония, Латвия и Литва.