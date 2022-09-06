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ПОЛИТИКА

Рада призвала Евросоюз ввести визовый бан для россиян

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Депутаты призвали ЕС полностью прекратить действие соглашения между ЕС и Россией об упрощенном порядке оформление виз
Депутаты призвали ЕС полностью прекратить действие соглашения между ЕС и Россией об упрощенном порядке оформление виз
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада поддержала проект постановления №7733, согласно которому украинскому парламенту предлагается обратиться к ЕС с призывом ввести запрет на выдачу виз для граждан России. Об этом говорится на сайте Рады.

В проекте постановления Рада призывает ЕС:

  • полностью прекратить действие соглашения между ЕС и Россией об упрощенном порядке оформление виз;
  • не признавать российские паспорта, выданные на недавно оккупированных территориях Украины;
  • выработать общую позицию об аннулировании 10 млн уже выданных россиянам действующих шенгенских виз.

Также депутаты призывают установить ограничения на выдачу шенгенских и национальных виз и запретить въезд для граждан России, за исключением определенных категорий, связанных с:

  • гуманитарными вопросами;
  • воссоединением семьи;
  • политическими преследованиями;
  • получением разрешения на иммиграцию.

В Раде считают, что такие действия значительно быстрее заставят Российскую Федерацию отказаться от продолжения военной агрессии против Украины.

Контекст:

Сейчас визовые ограничения действуют только в отношении граждан РФ, которые включены в санкционные списки. Однако в связи с агрессией против Украины в Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина – закрыть россиянам въезд в Европу.

Из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств перестали это делать с некоторыми исключениями, подсчитали в "BBC News Україна". В частности, о введении ограничений на въезд россиян уже заявили ПольшаЧехияЭстонияЛатвия и Литва.

Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают ГерманияФранцияВенгрияКипр и Греция.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, Шенгенская зона, визы
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