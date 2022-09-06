Рада призвала Евросоюз ввести визовый бан для россиян

Депутаты призвали ЕС полностью прекратить действие соглашения между ЕС и Россией об упрощенном порядке оформление виз Фото: depositphotos.com

В проекте постановления Рада призывает ЕС:

полностью прекратить действие соглашения между ЕС и Россией об упрощенном порядке оформление виз;

не признавать российские паспорта, выданные на недавно оккупированных территориях Украины;

выработать общую позицию об аннулировании 10 млн уже выданных россиянам действующих шенгенских виз.

Также депутаты призывают установить ограничения на выдачу шенгенских и национальных виз и запретить въезд для граждан России, за исключением определенных категорий, связанных с:

гуманитарными вопросами;

воссоединением семьи;

политическими преследованиями;

получением разрешения на иммиграцию.

В Раде считают, что такие действия значительно быстрее заставят Российскую Федерацию отказаться от продолжения военной агрессии против Украины.