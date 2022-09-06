Рада призвала Евросоюз ввести визовый бан для россиян

В проекте постановления Рада призывает ЕС:
Также депутаты призывают установить ограничения на выдачу шенгенских и национальных виз и запретить въезд для граждан России, за исключением определенных категорий, связанных с:
В Раде считают, что такие действия значительно быстрее заставят Российскую Федерацию отказаться от продолжения военной агрессии против Украины.
Сейчас визовые ограничения действуют только в отношении граждан РФ, которые включены в санкционные списки. Однако в связи с агрессией против Украины в Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина – закрыть россиянам въезд в Европу.
Из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств перестали это делать с некоторыми исключениями, подсчитали в "BBC News Україна". В частности, о введении ограничений на въезд россиян уже заявили Польша, Чехия, Эстония, Латвия и Литва.
Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают Германия, Франция, Венгрия, Кипр и Греция.