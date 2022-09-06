Еврокомиссия одобрила приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией

"Такая страна, как Россия, ведущая агрессивную войну, не должна претендовать на упрощение визового режима до тех пор, пока она продолжает вести разрушительную внешнюю политику и военную агрессию в отношении Украины", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, теперь граждане России не будут пользоваться "привилегированным доступом в ЕС и столкнутся с более длительным, более дорогим и сложным процессом получения визы". Государства – члены ЕС в свою очередь получат широкую свободу действий при рассмотрении заявок на визы от российских граждан.

В сообщении Еврокомиссии сказано, что размер визового сбора для российских туристов вырастет с €35 до €80, время обработки заявления – до 45 дней. Кроме того, к россиянам будут применяться "более строгие правила" при выдаче многократных виз.

"Визовая политика ЕС является знаком доверия – доверия, которое Россия полностью подорвала своей неспровоцированной и неоправданной агрессивной войной против Украины. Пока агрессия в отношении страны – кандидата в ЕС продолжается, граждане России не могут пользоваться льготами для поездок в Европу. В очередной раз ЕС демонстрирует непоколебимое единство в своем ответе на военную агрессию России", – заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон на брифинге отметила, что решение еще должен утвердить Совет ЕС. Она ожидает, что это произойдет в течение этой недели, а решение о приостановке вступит в силу с 12 сентября.