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Еврокомиссия одобрила приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией

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Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Россией, как ожидается, прекратит действие 12 сентября
Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Россией, как ожидается, прекратит действие 12 сентября
Фото: depositphotos.com

Европейская комиссия 6 сентября одобрила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

"Такая страна, как Россия, ведущая агрессивную войну, не должна претендовать на упрощение визового режима до тех пор, пока она продолжает вести разрушительную внешнюю политику и военную агрессию в отношении Украины", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, теперь граждане России не будут пользоваться "привилегированным доступом в ЕС и столкнутся с более длительным, более дорогим и сложным процессом получения визы". Государства – члены ЕС в свою очередь получат широкую свободу действий при рассмотрении заявок на визы от российских граждан.

В сообщении Еврокомиссии сказано, что размер визового сбора для российских туристов вырастет с €35 до €80, время обработки заявления – до 45 дней. Кроме того, к россиянам будут применяться "более строгие правила" при выдаче многократных виз.

"Визовая политика ЕС является знаком доверия – доверия, которое Россия полностью подорвала своей неспровоцированной и неоправданной агрессивной войной против Украины. Пока агрессия в отношении страны – кандидата в ЕС продолжается, граждане России не могут пользоваться льготами для поездок в Европу. В очередной раз ЕС демонстрирует непоколебимое единство в своем ответе на военную агрессию России", – заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон на брифинге отметила, что решение еще должен утвердить Совет ЕС. Она ожидает, что это произойдет в течение этой недели, а решение о приостановке вступит в силу с 12 сентября.

Контекст:

31 августа главы МИД стран ЕС договорились полностью остановить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что "много россиян путешествует на отдых и за покупками [в ЕС], как будто в Украине не бушует война".

В то же время полного запрета выдачи виз не будет, поскольку по этому поводу нет единодушия стран союза, заявлял глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают ГерманияФранцияВенгрияКипр и Греция.

Из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств на национальному уровне перестали это делать с некоторыми исключениями, подсчитали в "BBC News Україна". Кроме того, некоторые страны ввели ограничения на въезд россиян, в частности ПольшаЧехияЭстонияЛатвия и Литва.

Теги: Германия, Украина, МИД, Греция, Чехия, Кипр, Франция, Эстония, Венгрия, Европейская комиссия, МИД Венгрии, российская агрессия, визы, война России против Украины, Евросоюз, Петер Сийярто, Жозеп Боррель, ЕС
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